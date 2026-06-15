花蓮乳癌篩檢率僅23.9％落後全台 中醫調養祕訣首公開

花蓮乳癌篩檢率低於全國平均，引起醫界關注，花蓮慈濟醫院昨攜手花蓮縣衛生局舉辦「慈醫365」健康講座，由西醫與中醫團隊分享乳癌早期發現的重要性及癌後照護觀念，提醒民眾定期接受檢查，把握治療黃金時機。

根據衛生福利部國民健康署統計，2024年全國乳癌篩檢率為39.8％，花蓮縣僅23.9％。花蓮慈院癌症醫學中心癌症篩檢組組長陳鈺云表示，許多癌症在初期幾乎沒有明顯症狀，加上花蓮地域狹長、偏鄉交通較不便利，導致部分民眾未能及時接受檢查，呼籲40至75歲女性善用每兩年一次的免費乳房攝影服務，及早掌握健康狀況。

花蓮慈院一般外科醫師何靜淳指出，乳癌初期未必能摸到腫塊，若發現乳房大小不對稱、乳頭凹陷、異常分泌物，或皮膚出現橘皮樣變化，都應盡速就醫檢查。她表示，醫院第一期乳癌患者存活率達96.3％，高於全國平均水準，顯示早期診斷與治療的重要性。即使收到篩檢異常通知，也不代表一定罹癌，部分個案僅是良性鈣化或影像判讀需求，只要依照醫囑追蹤即可。

除正規醫療治療外，中醫也能在癌症照護過程中提供輔助，慈院中醫部中醫腫瘤中心主任賴東淵表示，中醫將乳癌稱為「乳巖」，認為與情緒壓力、飲食失衡等因素有關，中醫介入並非取代西醫，而是在化療及放療期間，透過中藥與針灸協助緩解噁心、疲倦、神經麻木等不適症狀，並促進放射治療後皮膚修復。

賴東淵分享簡易居家保健方式，包括按摩耳輪、拍打手臂外側三焦經及進行「十指顫掌」運動，以促進循環與調節氣血，並可搭配內關穴及足三里穴按壓。不過他提醒，癌友體質與病況各有差異，切勿自行服用來路不明偏方或保健產品，穴位按摩時也應避開術後傷口及淋巴水腫區域，透過中西醫整合照護，才能提升治療品質與生活品質。