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30歲女「骨質缺乏」 醫揭年輕女性骨密度亮紅燈二大隱形殺手

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，適度曬太陽能幫助人體合成維生素D，促進腸道吸收鈣質。本報資料照片
醫師提醒，適度曬太陽能幫助人體合成維生素D，促進腸道吸收鈣質。本報資料照片

許多人以為骨質疏鬆是老年人專利，臨床觀察發現，骨質流失正悄悄年輕化。一名30歲女性因健康檢查接受骨質密度檢測，結果竟顯示已出現「骨質缺乏」。婦產科醫師蘇俊源表示，30歲是人生骨密度最高峰的階段，若這階段骨本不足，未來骨質流失速度恐加快，甚至提早面臨骨鬆與骨折風險。

根據國健署資料，人體骨質大約在20至30歲達到巔峰，30歲以後，人體骨質大約以每年0.5至1%的速度流失。若年輕時未累積足夠骨本，未來面對停經、老化等因素時，骨質將更容易快速下降。尤其女性因荷爾蒙變化影響，骨質流失速度普遍比男性更快，年輕時「存骨本」格外重要。

蘇俊源指出，體重過輕不僅代表骨骼承受的負重刺激不足，也可能因體脂肪過低影響女性荷爾蒙分泌，進一步加速骨質流失。另一方面，長期缺乏負重運動與肌力訓練，骨骼缺少外力刺激，也會使骨密度逐漸下降。防曬、瘦身過頭，無形中恐增加骨質流失風險，適度日曬才能幫助維持骨本。

女性愛美、怕曬，許多年輕女性為了美白與防曬，外出時習慣撐傘、戴帽或全程使用高係數防曬產品。雖然有助降低紫外線傷害，卻也可能讓身體缺乏合成維生素D的機會。維生素D是幫助腸道吸收鈣質的重要營養素，若長期不足，即使補充大量鈣質，吸收效果仍可能大打折扣。

蘇俊源建議，預防骨質流失應從日常生活做起。除了維持理想體重外，每周至少進行3至5次負重運動，例如快走、慢跑、爬樓梯、健走或阻力訓練。每天適度接受10至15分鐘日照，有助身體合成維生素D。同時飲食上應均衡攝取鈣質與蛋白質，可多選擇乳製品、豆製品、小魚乾、深綠色蔬菜及黑芝麻等食物。

蘇俊源提醒，骨質流失初期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「無聲的疾病」，許多人直到跌倒骨折或檢查後才發現問題。若有體重過輕、長期缺乏運動、飲食不均衡、家族骨鬆病史或維生素D不足等情況，即使年紀輕，也建議及早接受骨密度檢測與相關評估。

如果檢測結果已低於正常範圍者，更應定期追蹤，約每2至3年再次檢查，掌握骨質變化趨勢，把握黃金預防時機。蘇俊源強調，年輕時累積的骨本，決定未來數十年的健康品質，日常戒菸、限制咖啡因與酒精攝取、適當戶外日照，都可幫助身體製造維生素D。

國健署 女性 骨質疏鬆

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