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端午連假13縣市訂房率破5成 受惠藍眼淚季連江縣逾8成全台最高
端午3天連假周五（19日）開始，交通部觀光署截至6月12日統計，假期前2日平均訂房率49.3%，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83.43%為全台最高，其次為雲林縣訂房率為66.38%，第三名為南投縣訂房率62.61%。
觀光署表示，端午節假期前2日平均訂房率最高前3名，依序為連江縣83.43%、雲林縣66.38%、南投縣62.61%；澎湖縣、嘉義縣、嘉義市等3個縣市訂房率超過總平均。
若以假期3天各日訂房率來看，訂房率前3名縣市分別為，6月19日連江縣85.63%、澎湖縣67.25%、雲林縣64.68%，加上台北市、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等8個縣市，共計11個縣市超過5成。
6月20日前3名為連江縣81.23%、嘉義縣69.39%、嘉義市68.23%；加上基隆市、台北市、台中市、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及澎湖縣等10個縣市，共計13個縣市超過5成。
6月21日前3名為連江縣56.89%、南投縣52.06%、台北市41.29%。
觀光署分析，為迎接端午佳節，全台各縣市紛紛推出精彩的民俗慶典與大型龍舟活動。像是連江縣舉辦「馬祖藍眼淚季及藍調時光系列活動」、雲林北港為宗教勝地、南投巧克力咖啡節。
另外，各地還有熱血澎湃的龍舟競賽、屏東有黑鮪魚文化觀光季，以及澎湖國際海上花火節等。
觀光署指出，此數據為端午節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能與此數據不同。
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