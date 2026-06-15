快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假13縣市訂房率破5成 受惠藍眼淚季連江縣逾8成全台最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年端午3天連假，假期前2日平均訂房率49.3%，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83.43%為全台最高。圖／連江縣政府提供
今年端午3天連假，假期前2日平均訂房率49.3%，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83.43%為全台最高。圖／連江縣政府提供

端午3天連假周五（19日）開始，交通部觀光署截至6月12日統計，假期前2日平均訂房率49.3%，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83.43%為全台最高，其次為雲林縣訂房率為66.38%，第三名為南投縣訂房率62.61%。

觀光署表示，端午節假期前2日平均訂房率最高前3名，依序為連江縣83.43%、雲林縣66.38%、南投縣62.61%；澎湖縣、嘉義縣、嘉義市等3個縣市訂房率超過總平均。

若以假期3天各日訂房率來看，訂房率前3名縣市分別為，6月19日連江縣85.63%、澎湖縣67.25%、雲林縣64.68%，加上台北市、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等8個縣市，共計11個縣市超過5成。

6月20日前3名為連江縣81.23%、嘉義縣69.39%、嘉義市68.23%；加上基隆市、台北市、台中市、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及澎湖縣等10個縣市，共計13個縣市超過5成。

6月21日前3名為連江縣56.89%、南投縣52.06%、台北市41.29%。

觀光署分析，為迎接端午佳節，全台各縣市紛紛推出精彩的民俗慶典與大型龍舟活動。像是連江縣舉辦「馬祖藍眼淚季及藍調時光系列活動」、雲林北港為宗教勝地、南投巧克力咖啡節。

另外，各地還有熱血澎湃的龍舟競賽、屏東有黑鮪魚文化觀光季，以及澎湖國際海上花火節等。

觀光署指出，此數據為端午節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能與此數據不同。

今年端午3天連假，假期前2日平均訂房率49.3%，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83.43%為全台最高。聯合報系資料照
今年端午3天連假，假期前2日平均訂房率49.3%，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83.43%為全台最高。聯合報系資料照

觀光署 訂房 觀光旅遊 藍眼淚

延伸閱讀

端午連假花蓮住房率約4成 團客逆勢成主力、散客仍觀望天氣

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

梅雨又來了！8縣市大雨特報 下到晚上

上班帶傘！9縣市大雨特報 下到晚上

相關新聞

買粽葉也會「洩漏個資」？菜販揭端午冷知識：包北部粽的不是葉子

隨著端午節臨近，傳統市場掀起粽葉熱潮，廖炯程分享的觀察引發熱議。他指出北中南粽子文化差異，並揭露「桂竹葉」實為竹籜，讓網友驚嘆。同時，環境部提醒妥善處理粽葉，違者可能面臨罰鍰。

追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

2026世界盃足球賽開踢後，想必不少球迷打算熬夜守在螢幕前追賽事。不過醫師黃軒近日在臉書發文提醒，世界盃雖然是四年一次的足球盛事，但連續幾天甚至幾週熬夜看球，身體其實正默默承受不少負擔。他指出，熬夜最直接的影響就是睡眠不足，而睡眠剝奪往往也是許多健康問題的起點。

影／百年林業檔案首度公開 林業保育署出版珍貴圖集

經過七年調查，林業保育署今天正式舉行「日治時期森林計畫事業區分調查史料」新書發表會，完整復刻出版「林野圖集」以及「林業調書」讓百年前台灣森林的面貌重見天日。

台糖百頃森林綠地變更建地惹議 民團今譴責台糖董事長吳明昌誤導國人

台糖明天召開股東大會，民間團體今召開記者會，針對高雄新市鎮第3期涉及台糖百頃森林綠地變更建地爭議，公開譴責台糖董事長吳明昌，為了護航台糖在橋頭糖廠的百頃森林綠地要變更建地，在超過500億的土地利益面前，在立法院質詢台上說「森林不是森林」，然而這百頃森林綠地也是螢火蟲、環頸雉等8種保育類的生態棲地，吳明昌的說詞等同公然於國會誤導民眾。

「蒙特婁議定書」成功的關鍵角色 蘇珊·索羅門獲唐獎「永續發展獎」

唐獎教育基金會即日起一連4天公布2026年唐獎得獎人，今日首先揭曉「永續發展獎」，由美國大氣化學家蘇珊·索羅門（Susan Solomon）獲獎，以表彰其藉由在大氣和氣候科學領域的突破性進展和卓越領導，如在臭氧層耗損與氣候變遷研究上的開創性成果，證實氟氯碳化合物（CFCs）是造成南極臭氧洞擴大的主因，更發表研究指出二氧化碳排在氣候衝擊中的不可逆，對「蒙特婁議定書」與全球氣候談判的成功，發揮關鍵影響力。

雨區擴大！10縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署上午11時15分針對台中等10縣市發布豪雨及大雨特報，指出西南風影響，易有短延時強降雨，今(15)日澎湖縣有局部大雨或豪雨，台中以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。