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台鐵列車長被蜈蚣咬傷延誤15分鐘發車 球蟒、蜂鷹過去也曾來亂

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵昨晚一輛從花蓮開往樹林241次自強號，因列車長遭蜈蚣咬傷，導致晚15分鐘開車。示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片
台鐵昨晚一輛從花蓮開往樹林241次自強號，因列車長遭蜈蚣咬傷，導致晚15分鐘開車。示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片

台鐵昨晚一輛從花蓮開往樹林241次自強號，因列車長遭蜈蚣咬傷，導致晚15分鐘開車。台鐵公司表示，事發後改派組員值乘至宜蘭站，原車長診治後無大礙。事實上，台鐵因動物影響營運已非首次，過去也曾因蛇、鳥禽延誤發車。

台鐵因動物影響營運、延誤發車已非首次，去年6月台鐵七堵站一列自強號車廂，發現一條寵物蛇「球蟒」，疑似為旅客攜帶上車遺漏，當下台鐵公司緊急通知消防局委外廠商抓蛇，並更換整輛列車編組發車，導致列車延誤。

另外，去年8月台鐵1141車次區間車停靠百福站時，突然有隻猛禽「蜂鷹」飛入車廂引發騷動，其碰撞立柱後，一度蜷縮在車廂間的門邊，由列車長以提袋捕捉，並於汐止站月台放飛，該列車也因此延誤2分鐘發車。

針對昨晚列車長遭蜈蚣咬傷一事，台鐵公司說明，昨天晚間8時15分，宜蘭車班組車長於花蓮站第3月台第1車北端準備值乘241次時，不慎遭蜈蚣咬傷腳踝，由救護車送往慈濟醫院就醫，241次改由花蓮車班組派員值乘至宜蘭站，花蓮站晚15分鐘開車。

台鐵公司指出，車長經醫生診治後，約9時40分已回花蓮車班組休息，公司將持續關懷同仁身心狀況，造成旅客不便，深致歉忱。

台鐵 動物

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