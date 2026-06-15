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淡江大橋通車滿月效益超標 分攤關渡大橋車流40%

中央社／ 新北15日電
淡江大橋通車滿月，根據交通部公路局統計，降低關渡大橋車流量明顯，達40%。本報資料照片
淡江大橋通車滿月，根據交通部公路局統計，降低關渡大橋車流量明顯，達40%。本報資料照片

淡江大橋通車滿月，根據交通部公路局統計，降低關渡大橋車流量明顯，達40%，已超越原降低30%的規劃目標，初估為通勤族省下約25分鐘至30分鐘車程，效益可觀。

淡江大橋通車1個月，立法院交通委員會今天到八里區公所，考察具體交通改善數據以及淡水、八里端及上橋面具體已改善等事項，會議由國民黨立委洪孟楷及交通部次長陳彥伯主持。

會中由公路局、新北市交通局等單位進行簡報，根據公路局統計，淡江大橋通車1個月，觀察關渡大橋及淡水廊帶的交通變化，從台2線關渡大橋到淡水間的交通量分析，往台北方向從全日約3萬6000輛，淡江大橋通車後降到1萬9000輛，減幅約47%；往淡水方向從全日約3萬7000輛降到2萬500輛，減幅約44%。

公路局表示，淡江大橋通車後降低關渡大橋車流量達40%，已超越原降低30%的規劃目標，初估為通勤族省下約25分鐘至30分鐘車程。

公路局指出，淡江大橋整體通行車流已趨於穩定與常態化，並逐漸形成週末（週五到週日）觀賞夕陽車潮。

洪孟楷表示，淡江大橋是地方驕傲，肯定其交通緩解及觀光功能，但不應仍只設置流動廁所，應由交通部出資找適當地點設置永久性公廁，再交由新北市政府維管，以提供遊客更方便的服務。公路局及八里區公所代表當場同意會勘辦理。

關渡大橋 淡江大橋 淡水

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