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影／唐獎公布永續發展獎得主 美大氣化學家索羅門獲獎

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、永續發展獎召集人劉兆漢、中研院院士劉紹臣今天舉行記者會，揭曉2026年永續發展獎由美國大氣化學家蘇珊.索羅門(Susan Solomon)教授獲獎。邱德祥／攝影
唐獎教育基金會執行長陳振川（左起）、永續發展獎召集人劉兆漢、中研院院士劉紹臣今天舉行記者會，揭曉2026年永續發展獎由美國大氣化學家蘇珊.索羅門(Susan Solomon)教授獲獎。邱德祥／攝影

針對21世紀全球需求而設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項的世界頂尖學術大獎―唐獎，即日起一連四天公布2026年唐獎得獎人，每獎項頒發新台幣5千萬元獎金。今天首先揭曉永續發展獎，由美國大氣化學家蘇珊・索羅門（Susan Solomon）教授獲獎，以表彰她藉由在大氣和氣候科學領域的突破性進展和卓越領導，形塑了全球永續發展政策。

氣候變遷是當今全球永續發展最重要的課題之一。索羅門教授在臭氧層耗損與氣候變遷研究上的開創性成果享譽國際。她結合南極實地觀測、創新模式模擬，以及與政策制定者與公眾的深度溝通，對《蒙特婁議定書》與全球氣候談判的成功，發揮關鍵影響力。其重要貢獻包括：證明氟氯碳化合物（CFCs）是造成南極臭氧洞擴大的主因，並提出非均相化學反應機制，解釋臭氣洞形成原因；提出二氣化碳排放對地表溫度、降雨與海平面的衝擊將持續千年以上；以及共同領導聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）時所提出第四次評估報告《自然科學基礎》，全面整合氣候科學的重要知識等。

索羅門教授現任職於麻省理工學院（MIT）地球、大氣與行星科學系李與傑拉丁・馬丁環境研究講座教授。她的學術生涯始於美國國家海洋曁大氣總署（NOAA），在NOAA服務30年後，於2012年加入MIT。她畢生榮獲近70項國際獎項，包括美國國家科學獎章、美國國家科學院「對社會有傑出貢獻的化學獎」、藍色星球獎等。此次獲頒唐獎，距離她於1986年率隊前往南極考察，恰好滿40周年。

2026年唐獎今天首先揭曉永續發展獎，由美國大氣化學家蘇珊.索羅門(Susan Solomon)教授獲獎，以表彰她藉由在大氣和氣候科學領域的突破性進展和卓越領導，形塑了全球永續發展政策。記者邱德祥／攝影
2026年唐獎今天首先揭曉永續發展獎，由美國大氣化學家蘇珊.索羅門(Susan Solomon)教授獲獎，以表彰她藉由在大氣和氣候科學領域的突破性進展和卓越領導，形塑了全球永續發展政策。記者邱德祥／攝影

索羅門 唐獎 氣候變遷 臭氧層

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