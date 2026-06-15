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追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師提醒，若連續幾天甚至幾週熬夜看世足，對身體負擔很大。 路透
黃軒醫師提醒，若連續幾天甚至幾週熬夜看世足，對身體負擔很大。 路透

2026世界盃足球賽開踢後，想必不少球迷打算熬夜守在螢幕前追賽事。不過醫師黃軒近日在臉書發文提醒，世界盃雖然是四年一次的足球盛事，但連續幾天甚至幾週熬夜看球，身體其實正默默承受不少負擔。他指出，熬夜最直接的影響就是睡眠不足，而睡眠剝奪往往也是許多健康問題的起點。

黃軒表示，研究顯示只要連續數天睡眠時間少於6小時，大腦執行功能便可能受到影響，包括注意力下降、反應變慢、記憶力變差，以及情緒控制能力降低等。由於負責判斷與決策的前額葉皮質功能受到影響，熬夜後不只容易感到疲憊，也可能更容易做出衝動或不理性的決定。此外，看球時情緒起伏較大，交感神經受到刺激，可能導致血壓上升、心跳加快及心肌耗氧量增加，若再加上熬夜，心血管負擔將更加明顯。

黃軒指出，有高血壓、冠心病、糖尿病、中風病史以及睡眠呼吸中止症患者這5類人是高風險族群，更應避免長時間熬夜追賽事。他提到，熬夜除了增加心血管負擔，也容易讓人體荷爾蒙失衡，導致飢餓感增加、飽足感下降，因此特別容易想吃炸雞、披薩、泡麵、鹽酥雞等高油高鹽食物，甚至搭配啤酒與含糖飲料。長時間下來，不僅熱量攝取過多，也可能讓體重增加。

針對不少球迷習慣邊看球邊喝酒助興，黃軒也提醒，酒精其實會降低睡眠品質，使深層睡眠時間減少、夜間醒來次數增加，並可能加重打鼾與睡眠呼吸中止症問題。他表示，許多人誤以為喝酒有助入睡，但實際上只會讓隔天更加疲倦。尤其熬夜再加上飲酒，心律不整風險也可能提高。此外，睡眠不足還會影響免疫系統運作，使身體較容易感冒、生病，慢性疾病患者恢復能力也可能變差。

除了睡眠與飲食問題外，黃軒指出，睡眠時間縮短至4至5小時時，胰島素敏感性可能下降，讓血糖更容易升高，糖尿病患者血糖波動也會更加明顯。同時，長時間觀看比賽造成的情緒起伏、久坐不動與螢幕疲勞，也可能帶來易怒、焦躁、眼睛乾澀、頭痛及頸肩痠痛等問題。他建議球迷可挑選重點賽事觀賞，適度補眠、定時起身活動、多喝水，並減少酒精及高熱量宵夜攝取，在享受足球熱潮的同時，也別忽略自身健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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