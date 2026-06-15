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台灣代表隊前進日本街舞慶典 台式搖滾融合雨夜花

中央社／ 台北15日電
觀光署2026年再度籌組台灣代表隊，赴日本參加YOSAKOI SORAN祭街舞慶典，以台式搖滾融合電音元素與「雨夜花」，大聲唱出台灣精神，讓世界看見。（觀光署提供） 中央通訊社
觀光署2026年再度籌組台灣代表隊，赴日本參加YOSAKOI SORAN祭街舞慶典，以台式搖滾融合電音元素與「雨夜花」，大聲唱出台灣精神，讓世界看見。（觀光署提供） 中央通訊社

觀光署今年再度籌組台灣代表隊，邀請台灣體大以「Taiwan Now!」為隊名，赴日本參加YOSAKOI SORAN祭街舞慶典，以台式搖滾融合電音元素與「雨夜花」，讓世界看見台灣。

北海道「YOSAKOI SORAN祭（夜來索朗祭）」自1992年開始舉辦，以「街道即舞台」的概念，在札幌大通公園展開，同時於札幌車站、白色戀人工廠等地設置表演舞台，每年吸引超過200萬名日本及國際遊客齊聚札幌，已成為當地夏季最大節慶活動，並與知名的「雪祭」並列為北海道兩大慶典活動。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，今年再度籌組台灣代表隊，邀請國立台灣體育運動大學以「TaiwanNow!」為隊名，赴日本北海道參加第35屆YOSAKOISORAN祭街舞慶典，以充滿台灣在地文化與節慶活力的熱情舞蹈，驚豔札幌街頭，並透過現場的觀光推廣活動，向日本民眾強力宣告「台灣歡迎您」。

觀光署指出，今年台灣代表隊以「Taiwan Now!」為名，展現充滿熱情與活力的舞蹈，歌曲以台式搖滾融合電音元素，並融合台灣經典歌謠「雨夜花」，大聲唱出台灣精神，讓世界看見。

觀光署表示，另外也透過踩街隊伍前導車的台灣觀光廣告、大會活動電視轉播等，呼籲日本民眾TaiwanNow，「前往台灣，現在立即出發」。

觀光署長陳玉秀也赴札幌活動現場，為台灣代表隊加油打氣，並向日本民眾宣傳台灣多元觀光魅力。

陳玉秀表示，這次台灣參與YOSAKOI SORAN祭，以舞蹈會友，透過文化與傳統的交流合作，深化台日兩地情誼，同時邀請本屆YOSAKOI SORAN祭優勝團體於2027台灣燈會在苗栗登台演出。

觀光署今年也在舊北海道廳設置「台灣觀光推廣專區」，發放台灣旅遊文宣、特色小禮，將持續透過「文化包裝觀光」方法，參與日本各地大型節慶，並針對不同族群推出客製化旅遊產品，吸引日本旅客來台。

街舞 日本 北海道

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