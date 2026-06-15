影／梅雨災害、進口零關稅雙夾擊 花生農籲請政府重視

梅雨連下超過一周，彰化縣西南角鄉鎮種植的花生開始腐爛，有的發芽，落果率逾七成，農民叫苦連天；縣政府農業處今表示，氣象預報今、明兩天下雨，須等雨停後才能調查實際災損，但從連續下雨可預知一定有損失。

大城鄉民代表許瑞芳接獲農民反映，指稱梅雨季開始之前間歇下雨，到梅雨正式來了，反覆雨停、田乾都快1個月，時值莢果期的花生大多爛在田裡，昨天幾乎整天下雨，正常花生1株約有16顆莢果，人工採摘落果率約七成，每株最嚴重剩不到6顆莢果，如用機器採收將落果更嚴重。

許瑞芳說，大城鄉花生種植面積約200公頃，進入採收期卻遭逢大雨侵襲造成嚴重受損，尤其花生採收後需要充足日照曝曬，連日降雨使農民無法順利乾燥花生，導致品質下降，進而影響銷售價格。

她指出，今年花生收購價格約每台斤32元，創下近年新低價格，許多農民反映除了天氣因素的災損，美台對等貿易協議（ART）簽訂，美國花生零關稅進口台灣，還沒進來，花生盤商已持觀望態度，不願大舉收購台灣花生囤積，對國內市場價格帶來不小衝擊，使農民面臨雙重壓力。

許瑞芳說，農民期盼政府相關單位正視困境，儘速勘查災損情形，提供必要的補助與協助措施，同時研擬更完善的產銷與價格穩定機制，減輕農民負擔，讓辛勤付出的農民能夠獲得應有的保障，唯有看見農民辛勞、重視農民權益，才能讓台灣農業持續穩健發展。

蔡姓農民表示，連日下雨泥土濕爛，多數花生果實爛在土裡甚至直接發芽，埋在泥裡發芽的花生市面上所謂花生發芽的養生果不一樣，水分過多造成腐爛可能產生黃麴毒素，根本不能出售。

縣政府農業處表示，鋒面雨勢未停，無法勘查農損災害，將待雨停後翻開泥土才能確實查估災損，但能確定的是連日下雨一定傷害農作物，特別是埋在土裡的花生。