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我國動物用藥品檢驗落實3R原則 實驗動物使用量減少逾6成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
以細胞培養病毒方法取代傳統動物試驗。圖／獸醫所提供
以細胞培養病毒方法取代傳統動物試驗。圖／獸醫所提供

農業部獸醫研究所為因應國際趨勢，全面提升動物用藥品檢驗的生命倫理與檢驗效率，自2020年起積極推動將實驗動物3R原則（減量Reduction、取代Replacement、精緻化Refinement）導入國家動物用疫苗逐批檢驗制度歷，經6年努力已獲具體成果。目前已有21節「動物用藥品檢驗標準」完成公告並正式落地施行，減少實驗動物使用量6成以上。

獸醫所指出，獸醫所透過導入非動物檢驗技術，以微生物培養、免疫螢光染色及酵素連結免疫吸附分析法（ELISA）等方法，取代傳統動物攻毒試驗。此外，針對狂犬病及豬隻疫苗等多項產品，將原需多物種執行的安全試驗簡化為單一物種，並同步調降試驗動物數量，且努力開發替代試驗模式，以小型實驗動物取代大型動物進行部分疫苗效力評估，並導入血清學分析取代攻毒試驗，有效降低動物試驗過程中的緊迫與痛苦，同時減輕產業檢驗成本負擔。

獸醫所進一步說明，6年所累積試驗數據顯示，各項動物用藥品檢驗均未因落實實驗動物3R政策而有存疑，國內製造業者亦已全面依循新制進行產品品質試驗，顯著提升我國動物用疫苗管理的科學性、公信力及國際競爭力，逐步建構兼顧品質、安全與動物倫理之動物用藥品檢驗體系，促進我國動物疫苗產業拓展國際市場。

歷年修正「動物用藥品檢驗標準」的實驗動物減量成果。圖／獸醫所提供
歷年修正「動物用藥品檢驗標準」的實驗動物減量成果。圖／獸醫所提供

狂犬病 獸醫 疫苗 動物實驗

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