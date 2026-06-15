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買粽葉也會「洩漏個資」？菜販揭端午冷知識：包北部粽的不是葉子

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節粽子示意圖。圖／AI生成
端午節粽子示意圖。圖／AI生成

隨著端午節的腳步越來越近，傳統市場的熱鬧氛圍已然升溫，粽葉成為攤販間的熱銷商品。然而，您知道嗎？挑選粽葉的過程中，竟可能無意間「洩漏」了自己的家鄉背景！

知名「最強菜販」廖炯程近日在其個人臉書上分享了一則有趣的觀察，指出透過顧客挑選粽葉的習慣，可以大致推測出他們的家鄉位置，戲稱「買粽葉，其實就是在洩漏個資」。

廖炯程在貼文中提到，市場上常見的粽葉主要分為兩種：「麻竹葉」與「桂竹葉」。其中，麻竹葉多用於包裹南部水煮粽，而桂竹葉則是北部人偏愛的選擇，用來包裹油飯後再放入蒸籠蒸熟。更有趣的是，他還揭露了一個冷知識，所謂的「桂竹葉」其實並非真正的葉片，而是桂竹筍的筍殼，學名為「竹籜」。由於竹籜上並無葉脈，這成為它不是「真葉」的佐證。

這則貼文也讓許多網友紛紛留言分享家鄉粽子的特色。例如，中部地區的粽子通常是先蒸後水煮，有些甚至會加入蚵乾來提升風味。而台南地區則以月桃葉包裹的菜粽最具代表性，其特有的香氣更是許多南部人對家鄉味的深刻記憶。

「看人家挑粽葉真的很有趣，一看就知道是哪裡人！」廖炯程笑稱。這樣的觀點也引起不少網友共鳴，有人幽默表示：「小孩才做選擇，我南北粽都愛！」也有人分享自己的家鄉習俗：「我們家是用麻竹葉包油飯再蒸，這才是最熟悉的味道。」

此外，環境部也藉此提醒民眾，端午節過後的粽葉應妥善丟棄。由於粽葉纖維過長，不易分解，因此應作為一般垃圾處理，並使用垃圾專用袋丟棄。若未依規定丟棄，根據《廢棄物清理法》，可能面臨1200至6000元不等的罰鍰。

粽子 端午節

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