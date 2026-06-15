圖書館公廁亂象！衛生紙遭扯成「圍巾」館方痛心祭新規

免費不能當隨便！台南市新化區圖書館近日因廁所衛生紙遭不當使用，引發網上一片罵聲。館方表示，未來館內廁所將不再主動放置衛生紙，如有需求可改向櫃檯人員索取，希望減少資源浪費，也降低清潔人員負擔。

館方日前在臉書貼出館內廁所照片，只見地面出現未使用過的衛生紙，另有整段衛生紙被拉出後掛在置物籃旁，現場顯得凌亂。館方無奈表示，圖書館歡迎民眾到訪及使用公共設施，但也希望大家共同珍惜資源，避免增加清潔作業困擾。

消息曝光後，引起不少網友討論，「這也太扯了吧～真的很沒公德心與浪費」、「所謂的老鼠屎...壞了一鍋粥」、「很好啊，給你方便當隨便」、「素質真差」、「非常沒有水準的行為，完全沒有考慮使用者與打掃工作人員的辛苦」，也有人也提供建議「不需提供，很多圖書館都不供衛生紙了」、「我覺得可以將衛生紙擺在外面」。

館方進一步說明，考量近期多次出現浪費情況，因此調整衛生紙供應方式，改為有需求者主動向櫃檯索取，不再於廁所內固定提供，並感謝民眾理解與配合。

根據「中時新聞網」報導，針對圖書館廁所是否提供衛生紙，台南市立圖書館館長楊馥菱表示，各區圖書館可依實際經費及管理需求自行規劃，並未訂有統一標準。她舉例，永康總圖目前仍持續提供衛生紙，但清潔人員也曾發現垃圾桶內堆放大量未使用紙張，甚至有人將整團衛生紙丟入馬桶，導致阻塞問題。

楊馥菱強調，提供免費衛生紙的初衷是便利民眾，而非鼓勵浪費，希望民眾依實際需求取用，共同維護公共空間品質，讓資源能持續發揮應有功能。