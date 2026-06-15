大雨天氣再兩天！35度炎熱高溫要回來了

這波梅雨下了超過一周，大雨讓水庫進帳不少，但濕濕的天氣讓不少人覺得心情都要發霉了，想要太陽公公趕快出來。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，鋒面徘徊於北部海面並配合西南風影響，今明兩天西部降雨多，但 周四起高壓西伸，天氣漸轉穩定，一天比一天好，要轉晴熱高溫了。

薛皓天指出，今鋒面系統位於中國沿海至琉球群島西側海面，台灣受偏強的西南風影響，帶來較多水氣，中部以南地區白天有海上移入的對流系統影響，天氣為陰陣雨或局部雷雨，且偶有較大雨發生機會；中部以北地區陰時多雲有短暫陣雨或局部雷雨，東部為陰時多雲局部有短暫陣雨。

薛皓天表示，明日起鋒面逐漸北抬至台灣以北海面，大環境維持西南風，仍持續有水氣移入，較昨天及今天少很多，預估中部以南地區維持陰陣雨或局部雷雨，其餘地區為陰時多雲有短暫陣雨，大台北午後局部有雷陣雨。

周三起太平洋高壓開始西伸，西南風角度逐漸偏北，中部以南陰時多雲有短暫陣雨，中北部多雲時陰，北部、東部多雲時晴午後轉陰有短暫陣雨或雷雨，須注意午後雷雨帶來較大雨勢。

薛皓天表示，周四、周五逐漸轉受高壓邊緣西南風影響，中部以南上午前水氣仍多，局部有零星短暫陣雨，白天大致多雲，午後山區有短暫陣雨或雷雨；中部以北及東部為多雲時晴午後轉陰陣雨或雷雨。

周六日兩天逐漸受高壓壟罩影響，各地天氣穩定，薛皓天說，中部以南上午前局部有零星雨，各地白天轉晴時多雲，氣溫明顯回升，各地高溫約33到35度，且受西南風沉降影響，大台北及花東縱谷局部有35度以上高溫。午後山區及東部局部有短暫陣雨或雷雨。下周受高壓壟罩影響，各地晴朗高溫炎熱，午後受熱力作用雲增多，局部短暫陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。