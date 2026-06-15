女學生感冒後腹瀉頸部劇痛 確診罕見雷米爾氏症侵腦

18歲陳姓女學生原以為只是感冒，半個月內還出現劇烈咳嗽、腹瀉、反應遲鈍及頸部劇痛等警訊，急送衛福部豐原醫院。她到院時已有肺炎，醫療團隊立即給予氧氣支持及抗生素治療，經檢查確診為罕見且具高度致命性的「雷米爾氏症」，併發敗血症與腦部硬腦膜下膿瘍，經腦部手術與顱骨重建等治療後，近一個月治療與復健，恢復良好並順利出院。

搶救過程中，各專科接力扮演關鍵角色，胸腔內科醫師陳君禮指出，患者入院時已出現低血壓與心跳過快等敗血症徵象，從看似單純的呼吸道感染中察覺異常，安排影像與相關檢查後，發現咽後膿瘍及敗血性肺栓塞；感染科主任許哲翰從血液培養檢出壞死梭狀桿菌，並依臨床表徵確認為雷米爾氏症，隨即調整抗生素治療策略，控制感染。

治療期間一度惡化，出現癲癇症狀，腦部影像顯示感染已侵入中樞神經系統，形成硬腦膜下膿瘍。神經外科醫師張正一評估後，緊急做腦膿瘍清創手術，移除感染灶，阻止病灶持續擴大。張正一醫師表示，術後患者持續接受抗生素治療，同時密切監測體溫、心跳、呼吸、血壓、血氧濃度、顱內壓、意識狀態、肢體活動度，及是否出現頭痛、癲癇發作、傷口感染等情形，並追蹤相關感染指數，待病情穩定後，再進行第二階段顱骨重建手術，最終順利康復出院。

感染科主任許哲翰表示，雷米爾氏症又被稱為「被遺忘的疾病」，根據統計發生率約百萬分之一，多見於年輕族群，此病多由口咽或頭頸部厭氧菌感染引起，細菌會侵犯內頸靜脈形成敗血性血栓，隨血流擴散至肺部、肝臟甚至腦部，導致多重器官感染。

許哲翰說，這是一種從「喉嚨感染一路擴散到全身」的嚴重細菌感染，病程進展快速且致命性高。許哲翰提醒，多數感冒屬輕症，但若症狀持續惡化，或出現高燒不退、頸部劇痛、呼吸困難或意識改變等異常警訊，切勿輕忽，應盡速就醫評估。