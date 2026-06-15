大雨下到周三！端午起放晴飆高溫 颱風恐發展向東北大迴轉

這波梅雨快要結束了，周五端午節起天氣放晴熱如盛夏。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面中南部有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅，其他地區亦有較大雨勢，應注意。

今日各地區氣溫如下：北部22至30度、中部23至32度、南部22至32度及東部22至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，周三仍在「西南季風」範圍内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。周四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

周五起三天端午連假，吳德榮說，周五至下周三(19至24日)太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。

此外，吳德榮指出，周五起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。