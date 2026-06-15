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自強號延誤竟是列車長被大蜈蚣咬傷急送醫 乘客：太嚇人了
台鐵公司昨晚9點多通報，一輛從花蓮開往樹林241次自強號列車長被蜈蚣咬傷，被緊急送往花蓮慈濟醫救治療，造成列車延誤24分鐘等不等時間。一名要搭到基隆八堵的乘客說，蜈蚣咬傷列車車，太嚇人了。
241次自強號是每日晚間8時16分從花蓮發車車次，從花蓮開到樹林站，沿途停靠新城、南澳、羅東、宜蘭、礁溪。頭城、福隆、雙溪、瑞芳、八堵、汐止、松山、台北．板橋。各站進站因列車長被蜈蚣咬傷送醫影響均有延誤。
一名要從花蓮搭到基隆八堵的林姓乘客讀者向本報說，列車延誤等了很久，沒想到是蜈蚣影響，太嚇人了，如果跑到車廂咬到乘客就太可怕了，他第一次聽到連列車長都被咬到送醫，造成列車誤點，之前聽過火車有蛇，這次換成蜈蚣，乘客也要小心了。
台鐵公司指出，因241次自強號列車長被蜈蚣咬傷，晚24分鐘，請請留意列車資訊，列車長緊急送花蓮慈濟治療，無大礙。據了解，咬傷列車長的是一隻紅色大蜈蚣。
消防人員表示，蜈蚣出沒主要集中在5至8月，這段時間活動會比較頻密，近日下雨不斷，易出沒躲藏暗處，火車內有一些隱密空間可躲，有可能跑進去。如果被咬到的傷口處現局部紅腫、劇烈疼痛，就應盡速就醫。
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