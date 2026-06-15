聽新聞
0:00 / 0:00

南投竹山堰塞湖 已自然溢流

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣竹山瑞龍瀑布園區上游加走寮溪因連日豪雨，發生邊坡崩塌，縣府前天得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，緊急成立緊急應變小組。昨現勘已出現自然溢流，初步評估「大規模崩塌風險較低」，但蓄水量仍達十萬公噸，將持續關注。

縣府前天接獲消防局通報，得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，跨局處成立緊急應變小組，同時聯絡竹山鎮公所及當地里長與鄰近土石流防災專員，依規定通報農業部農村水保署，昨會同相關單位現地勘查。

經評估，竹山鎮瑞龍瀑布園區上游加走寮溪（清水溪支流）邊坡崩塌，崩塌面積約一點二公頃、堆積土體約五萬立方公尺而形成堰塞湖。

所幸已經出現自然溢流並沖刷出水路，唯河道仍受土石堆積影響，上游仍有蓄水，初估蓄水量約十萬公噸。

縣府表示，初步評估崩塌坡面達岩盤層，因此再次發生大規模崩塌風險較低，若堰塞湖一次性潰決，推估下游河道水位抬升約七十公分，預判水流可經過加走寮溪順勢而下，流入清水溪。

而該堰塞湖下游，除了瑞龍瀑布園區外，瑞竹里也有一位住戶，當地里長已通知，必要時需撤離。

農業處與農村水保署南投分署也將持續監測掌握堰塞湖及河道變化，隨時採取必要應變措施，並設立相關警界告示。

縣府強調，將加強監測與預警，密切觀測水位變化，並及早疏散下游民眾至安全地點，呼籲民眾切勿進入加走寮溪河道及周邊區域活動等，以免因水位變化發生危險。

農業部 南投縣 堰塞湖

延伸閱讀

南投加走寮溪邊坡崩形成堰塞湖 估蓄水10萬公噸

震碎整條街 新竹高翠路凌晨氣爆 7戶18人受影響

6月接連豪雨來襲… 屏東農損逾700多萬 瓜果類損失占大宗

梅雨挹注！中部用水「解渴」 鯉魚潭蓄水達70%、突破8000萬噸

相關新聞

專家：穩定控鉀 降低病患再入院率

據統計，台灣慢性腎臟病患者人數已超過二百萬人，不少為心腎共病族群，易面臨高血鉀未爆彈威脅。中華民國重症醫學會理事長許志新提醒，高血鉀反覆發作，常造成病患、照顧者沉重負擔，若能穩定控鉀，病患、照顧者都能減輕不少壓力。

健康名人堂／三班護病比入法後 真正的改革才開始

三班護病比正式入法，對台灣醫療體系不只是制度修正，更是攸關醫療安全、勞動正義與國家健康韌性的重大改革。所代表的不只是護理政策進步，而是我們終於願意檢視：醫療體系應建立在什麼樣的價值之上，醫療品質也不能依靠人力透支勉強維持。

健康主題館／端午吃粽不增重 5招吃法腸胃不鬧脾氣

端午佳節將至，大街小巷飄散著誘人的粽葉香。不過，肉粽由糯米組成，黏性極高，在腸胃道中不易被消化酵素完全分解，過量食用極易造成身體負擔，出現肚子痛、胃脹氣、泛胃酸，甚至體重與血糖飆升。其實只要掌握吃粽5訣竅，也能吃出健康又美味。

52年老菸槍 因戒菸揪出大腸癌

「如果不是醫師一直勸戒菸，我可能還不知道自己罹患大腸癌。」71歲楊正義站上「2026戒菸就贏比賽」頒獎台時感觸良多。擁有52年菸齡、一天曾抽2至3包菸的他，成功戒除數十年菸癮，更因接受健康檢查及早發現大腸癌，開啟治療重生之路。

健康你我他／讓他感覺被愛被需要 陪伴失智者最佳良方

八年前，先生開始忘東忘西、重複問話，甚至找不到回家的路。每次提議就醫，他總說：「我只是老了，不用看病。」 後來我明白，許多長輩害怕的不是看病，而是怕被貼上「失智」標籤。

民團陳情 盼23萬名家事移工納長照體系

六月十六日為國際家務工日，移工、婦女及身心障礙等團體昨赴衛福部陳情，直指長期以來，廿三萬餘名家庭看護移工支撐著台灣長照，但始終未能兼顧重度失能家庭照顧需求、移工勞動權益，呼籲政府將家事移工納入長照體系，並委託專業機構聘僱與管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。