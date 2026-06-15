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南迴祕境 內獅蟬聯最荒涼車站

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
內獅站平均每日四班車僅載約一名旅客，蟬聯全台最荒涼車站。本報資料照片
內獅站平均每日四班車僅載約一名旅客，蟬聯全台最荒涼車站。本報資料照片

台鐵「最荒涼車站」最新排行榜曝光，屏東內獅站蟬聯全台最荒涼車站，平均每日四班車僅載約一名旅客；枋山站「孤寂感」緊追在後，平均每日六班車僅載八人；而花蓮光復站因「鏟子超人」大軍進出，運量暴衝百分之一二三，成為去年全台成長幅度最大的車站。

台鐵公布二○二五年各車站旅運量，全台十大旅客最少的車站排行榜出爐，最荒涼車站為南迴線的「內獅站」，去年全年僅四七七人次上下車，平均每日開四班車僅載客約一人，上一個年度的日均量兩人。

其次為枋山站，第三名為龍泉站，第四名為山里站，第五名漢本站。第六至第十名依序為海端站、瑞和站、東竹站、大富站、永樂站。前十大荒涼車站每日上下車人次皆未超過廿五人。

內獅站與枋山站為南迴鐵路著名的「祕境車站」，內獅站以獨特的中國宮廷式建築風格聞名，因位處高地，可遠眺台灣海峽；而枋山車站則可俯瞰壯闊的海景與無敵落日美景，被鐵道迷戲稱「遠得要命但美得冒泡」的祕境車站。

但因車站部分設施斑駁，因應南迴鐵路電氣化與鐵道觀光發展，鐵道局推動「台鐵車站美學與功能提升計畫」，南迴線九座車站將打造「一站一特色」美學地標，內獅站及枋山站皆入列。

台鐵公司表示，內獅站及枋山站地處偏遠，周邊居住人口較少，旅客以觀光客為主。目前這兩站正進行美學翻新工程，內獅站因月台雨棚剝落、站房設置工程圍籬，影響觀光旅次，未來完工後，台鐵將推動鐵道觀光並規畫藍皮解憂號停靠，帶動搭乘人次成長。

去年九月馬太鞍溪堰塞湖潰堤，許多「鏟子超人」搭火車前往光復，讓光復站運量成長幅度躍升全國之冠。本報資料照片
去年九月馬太鞍溪堰塞湖潰堤，許多「鏟子超人」搭火車前往光復，讓光復站運量成長幅度躍升全國之冠。本報資料照片

另外，根據統計指出，花蓮光復站去年每日約有二一三○人次上下車，相較前年暴增百分之一二三，成長幅度為全台車站之冠。

台鐵公司說，去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩，大量「鏟子超人」志工搭乘火車湧入光復站，協助當地清淤救災，因此出現大幅成長，目前光復站每日有約千人上下車。

台鐵

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