教授路斷 奔波兼任代理「靠自己退休」

近年大專校院教師若遭逢學校退場，多不容易找到專任教職，有些教授西進大陸謀職，也有教授選擇回鄉種田。一名黃姓助理教授表示，當年學校退場時已逾五十歲，她改到數間國立大學兼任，近年到中學擔任代理教師，她學習轉念也嘗試理財，「自己存的退休金，已比學校給我的還多。」

黃姓助理教授說，原任職學校退場，她前後到數間國立大學擔任兼任職，經歷過兼課奔波期；後來在企業課程中擔任瑜伽、有氧老師，近三年則改到中學擔任代理教師。

黃姓教師談到，轉職後也曾擔心兼任、代理職可能朝夕不保，擔任代理教師還因沒有教師證薪資被打折，但也開始回頭思考「是否還要在工作上付出這麼多。」於是嘗試過新的生活方式、新的事物脫離情緒，並開始規畫投資理財，將對職務的焦慮轉換成新能量，今年即將迎來退休。

前環球科大助理教授陳柏年則說，好在財務許可，學校退場後不急著找工作，目前在美國、台灣兩邊跑。但他觀察，很多後段班私校教師先前都忙於招生業務和行政，導致學術表現較弱，一旦學校出現經營危機，就會發現自己手上沒有籌碼，不容易轉任他校。

陳柏年建議，私校教師還是要有研究表現、期刊發表，畢竟大專校院用人主要還是看研究成果；再者，也要有同儕能互相提攜，屆時有拿得出的研究成果，在謀職時才更有談判籌碼。