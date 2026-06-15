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教師媒合平台成效不彰 轉職成功率低

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
針對退場學校老師與一般教師轉職，教育部設置培訓及媒合平台。圖／聯合報系資料照片
針對退場學校老師與一般教師轉職，教育部設置培訓及媒合平台。圖／聯合報系資料照片

近十五年間有十七所大專校院退場，針對退場學校老師與一般教師轉職，教育部設置培訓及媒合平台。但本報掌握，平台成立八年只有一五二人成功轉職，停辦私校教職員成功轉職率更僅百分之十四。

教團指出，學界都在談論一一七年將是少子化大限，在辦學能力後段班學校任教的教師，先做好危機管控。

教育部一○六年成立「高級中等以上學校人力躍升培訓及媒合平台」，蒐集國立學校、法人研究單位、產業及企業等工作職缺，平台求才對象除了退場私校教職員也包含一般學校教師，一○六年至一一四年，培訓二四八六人次，也有一七○五人次參與諮詢，但成功轉職人數僅一五二人。

鑒於近年陸續有私立大專校院退場，教育部也到退場學校辦理平台服務說明會，並安排專人轉介服務及輔導，平台也辦理教師諮詢、性向測驗等。但根據統計，近年停辦的十七所私校，最終留下一○六四名教職員工，成功轉職率僅百分之十四。

高教工會研究員陳柏謙表示，根據工會近年輔導的退場學校，實際上能留在高等教育領域、轉職到他校擔任「專任職」的教師，恐怕僅個位數。

問題在於很多老師若年紀尚輕、能力許可，在學校步入退場前能走就會先走，該平台近年多數使用者都是退場學校教師，多數在學校退場的當下已是中年，學校都傾向聘僱年輕的學者，除非該學者的專業領域很多學校都有需求，也正好碰上學校開缺，但案例鳳毛麟角。

高教工會文化大學分部召集人翟敬宜則談到，學界都在談論一一七年將是少子化的大限，現行私校教職員退休金保障依然偏低、所得替代率不到三成，如果教師所在學校辦學能力已處於後段班，自身一定要有風險意識，先做好危機管控。

翟敬宜建議，教師要在既有專長上繼續「疊加」，如人文社科的教師可加值外語能力，投入翻譯或創作、評論等工作，即便遇上危機失去正職，也能轉為靠退休金、兼課費、業外收入支應。

教育部表示，因退場教師職涯規畫期待仍以學校教職缺為主，但各校因少子女化影響，教師員額開缺趨保守，較不易媒合成功。平台為提供教職員完整就業資訊，本年度規畫新增與全國大專教師人才網職缺串接，提升平台搜尋學校教職缺便利性。

教育部 教師 私校

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