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專家：穩定控鉀 降低病患再入院率

聯合報／ 記者蘇湘雲楊孟蓉／台北報導
台灣進入超高齡社會，若有心腎共病，病患易面臨高血鉀未爆彈威脅，醫師提醒，血鉀的控制與整體健康息息相關。示意圖。圖／台灣新醫情圖庫提供
台灣進入超高齡社會，若有心腎共病，病患易面臨高血鉀未爆彈威脅，醫師提醒，血鉀的控制與整體健康息息相關。示意圖。圖／台灣新醫情圖庫提供

據統計，台灣慢性腎臟病患者人數已超過二百萬人，不少為心腎共病族群，易面臨高血鉀未爆彈威脅。中華民國重症醫學會理事長許志新提醒，高血鉀反覆發作，常造成病患、照顧者沉重負擔，若能穩定控鉀，病患、照顧者都能減輕不少壓力。

中華民國重症醫學會理事長許志新。記者林伯東／攝影
中華民國重症醫學會理事長許志新。記者林伯東／攝影

許志新分析，當病患頻繁因高血鉀急診住院，對工作穩定度、家庭經濟常造成重大衝擊。病患常需請假、甚至面臨被解雇的風險，而這些隱形成本都是社會資源的流失。若能透過穩定控鉀降低病患再入院率，對於維護病患家庭完整性、減輕整體社會照護體系壓力皆有正面意義。

台灣腎臟醫學會秘書長方德昭指出，傳統排鉀藥效果發揮較慢且不穩定，甚至須停用具心腎保護效益的RAASi類藥物治療，使病患暴露在心腎功能惡化的風險中。新型排鉀藥不但無上述問題，更有助長期穩定控制血鉀。

台灣腎臟醫學會秘書長方德昭。記者林伯東／攝影
台灣腎臟醫學會秘書長方德昭。記者林伯東／攝影

台灣急救加護醫學會理事長張維典建議，若透過新型排鉀藥物的運用，讓病患在急診有良好的降鉀經驗，其接受後續門診治療的意願也會提升，透過健保給付用藥的支持，可有效提升醫療經濟價值、降低病患猝死風險。

台灣急救加護醫學會理事長張維典。記者林伯東／攝影
台灣急救加護醫學會理事長張維典。記者林伯東／攝影

「高血鉀治療的目標並非單次數值達標，而是建立一個可持續的正向循環！」台灣急救加護醫學會秘書長黃道民強調，患者在穩定控制血鉀的同時，仍能持續使用保護心腎的關鍵藥物，如此便可降低反覆急診、住院風險。

台灣急救加護醫學會秘書長黃道民。記者林伯東／攝影
台灣急救加護醫學會秘書長黃道民。記者林伯東／攝影

醫學會 重症 加護醫學會

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