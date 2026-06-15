高血鉀治療搶時效 專家籲新藥納健保給付

急診塞爆、醫護人力吃緊、壓力爆表新聞時有所聞，如何有效緩解急診壅塞是政府目前急欲解決的政策目標之一。專家指出，每逢假日或深夜，常有病患因高血鉀引發心律不整、心臟驟停而進入急診，因傳統排鉀藥作用較慢，致病患滯留急診時間拉長，急診醫護甚至需召回額外人力處理。若病患及時服用新型排鉀藥物，加速排鉀效果，相關壓力可緩解。

在台灣腎臟醫學會、聯合報健康事業部攜手舉行的「精進高血鉀治療，緩解急診住院資源」圓桌論壇中，台灣腎臟醫學會秘書長方德昭、中華民國心臟學會秘書長謝宜璋表示，正常血鉀值介於三點五至五mmol/L之間，超過五就是高血鉀。

上述高風險族群包括慢性腎臟病、心衰竭、糖尿病患者及使用特定保護心腎藥物者。高血鉀未能及時處理，易引發致命危機；而這類病患在急診、住院與門診都相當常見，也因此持續耗用大量醫療與健保資源，讓急診人力調度與床位安排面臨嚴峻挑戰。

台灣腎臟醫學會秘書長方德昭。記者林伯東／攝影

中華民國心臟學會秘書長謝宜璋。記者林伯東／攝影

高血鉀恐致命 迅速排鉀是關鍵

台灣急救加護醫學會理事長張維典援引二○二五年美國心臟學會（AHA）最新版「成人高級心臟救命術」（ACLS）治療指引，他指出，對於因高血鉀導致心跳停止、心衰竭的病患，迅速排鉀往往是救命關鍵。

台灣急救加護醫學會理事長張維典。記者林伯東／攝影

面對高血鉀急重症病患，急診處置通常先用胰島素加葡萄糖、碳酸氫鈉，將鉀離子趕進細胞，之後須加排鉀藥將鉀離子排出體外。傳統排鉀藥反應時間需四到六小時，當病人腎功能不佳或對藥物反應較差，觀察時間甚至拉長到十二小時以上，若情況危急，病患須接受緊急透析等侵入性治療，但置放導管對高齡病患常造成很大身體負擔。

中華民國重症醫學會理事長許志新、台灣急救加護醫學會秘書長黃道民也指出，傳統排鉀藥的口感類似「沙子、水泥」，加上腸胃副作用問題，影響病患服藥意願，進而降低用藥遵從性，控鉀效果常有變數。相較之下，新型排鉀藥改善傳統藥物的長年困境，從源頭打破「因血鉀控制不佳而反覆急診、住院」的惡性循環，並有助患者建立長期穩定控鉀的正向循環。

台灣急診醫學會秘書長李智晃分析，目前護理人力短缺且病床緊縮，使用新型排鉀藥物可在一、兩小時內發揮降鉀效果，縮短病患急診留觀時間。醫師也能更早判斷病患是否可安全出院或需轉介門診，這不僅減輕了醫護人員的監測負擔，也釋出更多寶貴急救資源、空間。

中華民國重症醫學會理事長許志新。記者林伯東／攝影

台灣急救加護醫學會秘書長黃道民。記者林伯東／攝影

台灣急診醫學會秘書長李智晃。記者林伯東／攝影

血鉀高於六用新藥 降重症風險

專家指出，根據國內外治療共識，對於血鉀值大於六的病患，及合併心腎共病、慢性腎臟病等高血鉀高風險族群，無論在急診、住院或一般門診場域，都建議接受新型排鉀藥的治療，讓血鉀值盡快下降到安全範圍，並長期維持穩定，降低心肌受損與急重症風險。

目前新型排鉀藥物尚未獲得健保給付，台灣急性腎病學會常務監事張智翔認為，若能依上述共識將排鉀新藥納入給付，並優先用於血鉀數值大於六，且具治療急迫性的高風險病患，可望即時降低高血鉀急重症風險、避免緊急透析、夜間轉院與跨院轉送的需求，不僅患者受益，也能減輕醫護負擔，降低半夜緊急召回人力，緩解急診與透析系統的整體壓力。

方德昭、張維典強調，高血鉀達到六mmol/L以上屬醫療急症，若新型藥物獲健保給付，將有助急性高血鉀病患及早接受治療、爭取降鉀時效，並將有限的急重症資源留給更需要的病患、緩解急診壅塞，同時節省後續健保與醫療照護支出，達到各方多贏局面。