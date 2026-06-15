雇主團體：取消家庭聘僱看護移工 照顧需求難銜接

移工等團體公開呼籲，政府將家庭看護移工納入長照體系，並逐漸終結個別聘僱制度。代表失能家庭發聲的雇主團體表示，支持看護移工納入長照體系，但需提升照顧品質與專業訓練；再者，反對廢除家庭聘僱制度，一旦照護機制中斷，將對失能家庭造成沉重負擔。

台灣雇主協會理事長張姮燕以自身經驗為例，她父親屬於極重度失能，聘請兩名家庭看護工，每月支出逾五萬元，相關費用皆自行負擔。如果完全取消家庭聘僱制度，改由政府長照體系全面接手，現有廿三萬多個聘用看護移工的家庭照顧需求，難以順利銜接，且龐大照顧成本轉由政府承擔，無論在人力或財政都將面臨極大挑戰。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，「堅決反對直接廢除現行制度」，一旦廢除家庭一對一聘僱制度，目前廿三萬個聘僱家庭的照顧需求由誰承接？政府理應建立專業資格、履約制度，再談納入長照體系。

「對重症家庭而言，每一次照顧人員更換，都意味著重新適應、重新訓練及重新承擔風險。」張姮燕說，不少家庭投入大量時間、金錢及心力訓練新進看護移工，但等到其熟悉照顧流程，建立與被照顧者的互信關係後，卻因制度漏洞流向其他工作市場。

在居家看護品質上，張姮燕表示，家庭看護工承擔繁重的重症失能者照顧工作，其管理權責主要在勞動部，而衛福部卻無法直接介入專業訓練、管理照護品質。看護移工如能納入長照體系，應比照居服員，具備相應專業資格與履約責任。政府需建立教育訓練、實習及考核等制度，採專業認證機制，以提升照護品質。

此外，政府應將有限的長照資源優先投入重度失能個案，透過長照經費補助措施，提高照顧重症患者的家庭看護工的照顧意願與留任率，而非由所有家庭共同承擔增加的人事成本。