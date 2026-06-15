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民團陳情 盼23萬名家事移工納長照體系

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等民團14日於衛福部前陳情，演出行動劇，傳達出家庭看護移工因無法固定休假，導致家屬、被照顧者與移工等三方同陷困境。記者胡經周／攝影
台灣移工聯盟、婦女新知基金會及台灣身心障礙者自立生活聯盟等民團14日於衛福部前陳情，演出行動劇，傳達出家庭看護移工因無法固定休假，導致家屬、被照顧者與移工等三方同陷困境。記者胡經周／攝影

六月十六日為國際家務工日，移工、婦女及身心障礙等團體昨赴衛福部陳情，直指長期以來，廿三萬餘名家庭看護移工支撐著台灣長照，但始終未能兼顧重度失能家庭照顧需求、移工勞動權益，呼籲政府將家事移工納入長照體系，並委託專業機構聘僱與管理。

監察院二○二四年調查報告顯示，長照服務涵蓋率已達八成，但七成經費集中於輕度與中度失能者，而重度失能者使用長照給付服務比率，卻是逐年下降。許多家庭聘請外籍看護工，卻在申請長照服務上，處處受限，以致最需要照顧資源的重症患者，反而最難獲得制度支持。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如舉例，聘有家庭看護工的家庭無法併用居家服務，部分專業服務給付遭到縮減，導致家庭照顧者需負擔沉重照顧責任。一旦移工生病、休假或返國探親，家庭照顧系統瞬間崩潰，凸顯台灣對重度失能家庭支持不足的結構性問題。

為此，民團提出「機構聘僱移工」訴求，希望一對一的家戶聘僱可以逐漸落日、終止。吳靜如呼籲，政府應讓外籍看護工全面納入國家長照體系，讓移工享有勞基法保障、合理工時與固定休假。再者，廢除現行個別家庭一對一聘僱制度，改為機構派遣，提高照顧品質。

對此，衛福部表示，將持續蒐集服務使用者、照顧提供者及相關團體等各方意見，並與勞動部共同研議各項制度改革方案，希望在保障照顧需求與勞動權益之間尋求平衡。相關制度改革涉及照顧模式、勞動權益、服務需求及就業市場等，影響層面廣泛，必須謹慎處理。

長照司副司長吳希文指出，目前家庭看護工主要提供一對一、廿四小時照顧服務，若改由長照機構聘僱，且適用「勞動基準法」，怎可能提供廿四小時照顧，難以維持現有照顧密度，以及即時性。

至於家庭看護工返國探親期間，吳希文表示，因時間較長，可視同未聘僱外籍看護工，使用完整長照給付服務。若是短期請假，則可申請喘息服務或短期替代照顧，目前住宿式喘息服務及短期替代照顧服務，每年最高可使用五十二天額度。

長照 移工 衛福部 看護 照顧

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