快訊

公益商圈康是美大片招牌疑大雨腐爛 掉落砸車女乘客受驚

震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

聽新聞
0:00 / 0:00

6月接連豪雨來襲… 屏東農損逾700多萬 瓜果類損失占大宗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
6月接連受西南氣流、鋒面來襲，屏東縣統計農損累積逾741萬元，以瓜果類損失最多，西瓜田遭豪雨侵襲。圖／農業處提供
6月接連受西南氣流、鋒面來襲，屏東縣統計農損累積逾741萬元，以瓜果類損失最多，西瓜田遭豪雨侵襲。圖／農業處提供

6月西南氣流、鋒面接連來襲，屏東縣農損累積逾741萬元，以瓜果類衝擊最大，苦瓜、西瓜出現水傷、落果等情形。農業處提醒，請各公所依規定將轄內災情完成統計並登錄系統，以利農業部綜整考量農產業天然災害現金救助公告作業，協助農民復耕復健。

高雄區農改場也提醒，雨勢趨緩後要盡快排水，並加強清園、田間衛生與病害防治等復育工作。

農業處指出，截至12日下午4時，鄉鎮市公所通報農損災害，累積受損面積達112.06公頃，損失金額741萬4000元，其中以苦瓜落果損失最高，166萬3千元、西瓜則是水傷、浸水，損失逾150萬元、茄子葉面枯黃、植株萎凋等情況，損失金額逾100萬元。

農改場提醒，豪雨過後首要工作為排除田區積水，避免作物根系長時間浸水。果實生長中作物，成熟果實應速採收；連續開花結果果樹可適度疏果，以減輕植株負擔、維持樹勢。短期葉菜類及瓜果類蔬菜，若已達採收期應及時採收，避免雨後烈日曝曬造成品質下降。

肥培管理方面，豪雨過後不宜立即大量施肥，應待田區排水完成、植株恢復生長後，再依作物生育階段調整施肥比例，並採少量多次方式施用，必要時可搭配葉面施肥，提高養分吸收效率。尚未進入開花結果期的作物，則可透過灌注開根資材促進新根生長，加速植株恢復。

另外，連續降雨後，田區處於高溫高濕，病原菌易侵染農作物，雨後病害防治是降低作物損失重要關鍵。

農業處表示，因極端氣候影響，此次豪雨災害頻傳，呼籲各鄉鎮市長重視農民權益及留意公所處理量能，必要時加派人手辦理勘查及災情查報。請農民善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災後田區作物受損照片提供公所彙整農作物災損情況，以加速資料彙整統計作業等行政程序。

縣府逐步將各鄉鎮已達氣象參數作物品項，包括西瓜、香瓜、苦瓜、龍鬚菜等，提報農業部辦理現金救助公告作業，以確保農民權益。

6月接連受西南氣流、鋒面來襲，屏東縣統計農損累積逾741萬元，以瓜果類損失最多，西瓜田遭豪雨侵襲。圖／農業處提供
6月接連受西南氣流、鋒面來襲，屏東縣統計農損累積逾741萬元，以瓜果類損失最多，西瓜田遭豪雨侵襲。圖／農業處提供

屏東 豪雨

延伸閱讀

豪雨農損增至574萬元 一期水稻損害最大

嘉大開設洋香瓜植物醫學進階課 產官學教農友搶攻「頂級綠金」

茶改場成功輔導首批碳標籤產品 創台灣茶綠色商機

台灣首例花卉碳盤查 蝴蝶蘭種苗碳足跡出爐

相關新聞

疑雨天視線不佳 中山高桃園下午、晚間傳事故車流回堵

國道一號南下桃園五楊高架約70K+500準備匯入中山高平面內側車道，今晚疑因天雨視線不佳發生車輛碰撞，無獨有偶，幾乎同位置的中山高平面內側車道，也有交通事故，其中五楊高架三輛車事故其中一輛翻覆，平面也有輕微事故，不過下雨天尖峰時段，造成高架和平面道路後方車輛通過速度緩慢，嚴重回堵，警方和救援車輛過晚間8點30分仍在現場冒雨處理事故。

曾被匡列卻無法強制採檢…HIV校車司機害5女感染 疾管署：主因是憂寒蟬效應

中部一名感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的李姓校車司機，自2022年7月起，長期假扮神棍誘騙並性侵多名女學生致人染病，依強制性交致重傷等32罪提起公訴。衛福部疾管署證實至少有9名女性受害，其中5人確診感染HIV。李姓校車司機明知自己感染HIV，但依現行法規，衛生單位竟無法強制採檢，造成其故意傳播HIV，導致多名女性受害。

芒果怎麼切最方便？駐日代表處分享4步驟教學：歐伊系

夏天來臨，也代表芒果正式進入產季。台北駐日經濟文化代表處過去曾在社群平台分享台灣芒果切法教學，以「你們是怎麼切芒果的呢」為題，向日本網友介紹如何輕鬆享用台灣芒果，希望讓更多人認識這項深受台灣人喜愛的夏季水果。

一堆人都在用！這款廚具恐釋百萬塑膠微粒 營養師示警快換掉

塑膠砧板輕便、好清洗，是不少家庭廚房常見用品，不過若長期使用它切菜，可能在料理過程中讓塑膠微粒跟著食物下肚！營養師許恬維表示，每在塑膠砧板上切一次菜，就可能釋放上百萬顆塑膠微粒，建議民眾可改用木製砧板，降低日常生活中接觸塑膠微粒的機會。

南投加走寮溪邊坡崩形成堰塞湖 估蓄水10萬公噸

近期降雨影響，竹山鎮加走寮溪邊坡崩塌阻塞河道形成堰塞湖，農村水保署勘查蓄水量約10萬公噸，若潰決下游水位估升70公分，目...

6月接連豪雨來襲 屏東農損逾700多萬 瓜果類損失占大宗

6月西南氣流、鋒面接連來襲，屏東縣農損累積逾741萬元，以瓜果類衝擊最大，苦瓜、西瓜出現水傷、落果等情形。農業處提醒，請各公所依規定將轄內災情完成統計並登錄系統，以利農業部綜整考量農產業天然災害現金救助公告作業，協助農民復耕復健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。