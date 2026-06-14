6月接連豪雨來襲… 屏東農損逾700多萬 瓜果類損失占大宗

6月西南氣流、鋒面接連來襲，屏東縣農損累積逾741萬元，以瓜果類衝擊最大，苦瓜、西瓜出現水傷、落果等情形。農業處提醒，請各公所依規定將轄內災情完成統計並登錄系統，以利農業部綜整考量農產業天然災害現金救助公告作業，協助農民復耕復健。

高雄區農改場也提醒，雨勢趨緩後要盡快排水，並加強清園、田間衛生與病害防治等復育工作。

農業處指出，截至12日下午4時，鄉鎮市公所通報農損災害，累積受損面積達112.06公頃，損失金額741萬4000元，其中以苦瓜落果損失最高，166萬3千元、西瓜則是水傷、浸水，損失逾150萬元、茄子葉面枯黃、植株萎凋等情況，損失金額逾100萬元。

農改場提醒，豪雨過後首要工作為排除田區積水，避免作物根系長時間浸水。果實生長中作物，成熟果實應速採收；連續開花結果果樹可適度疏果，以減輕植株負擔、維持樹勢。短期葉菜類及瓜果類蔬菜，若已達採收期應及時採收，避免雨後烈日曝曬造成品質下降。

肥培管理方面，豪雨過後不宜立即大量施肥，應待田區排水完成、植株恢復生長後，再依作物生育階段調整施肥比例，並採少量多次方式施用，必要時可搭配葉面施肥，提高養分吸收效率。尚未進入開花結果期的作物，則可透過灌注開根資材促進新根生長，加速植株恢復。

另外，連續降雨後，田區處於高溫高濕，病原菌易侵染農作物，雨後病害防治是降低作物損失重要關鍵。

農業處表示，因極端氣候影響，此次豪雨災害頻傳，呼籲各鄉鎮市長重視農民權益及留意公所處理量能，必要時加派人手辦理勘查及災情查報。請農民善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災後田區作物受損照片提供公所彙整農作物災損情況，以加速資料彙整統計作業等行政程序。

縣府逐步將各鄉鎮已達氣象參數作物品項，包括西瓜、香瓜、苦瓜、龍鬚菜等，提報農業部辦理現金救助公告作業，以確保農民權益。