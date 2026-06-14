疑雨天視線不佳 中山高桃園下午、晚間傳事故車流回堵

國道一號南下桃園五楊高架約70K+500準備匯入中山高平面內側車道，今晚疑因天雨視線不佳發生車輛碰撞，無獨有偶，幾乎同位置的中山高平面內側車道，也有交通事故，其中五楊高架三輛車事故其中一輛翻覆，平面也有輕微事故，不過下雨天尖峰時段，造成高架和平面道路後方車輛通過速度緩慢，嚴重回堵，警方和救援車輛過晚間8點30分仍在現場冒雨處理事故。

國道1號五楊高架道北向51.5公里桃園路段，今天下午也發生連環車禍，葉姓男子駕駛小客車疑似未注意路況，自撞內側護欄，再右偏撞匝道的防撞桿，後方5輛小客車為閃避被撞落的防撞桿等碎裂物，導致追撞事故，其中1輛車女乘客臉挫傷、牙齒流血，送往林口長庚醫院後無大礙。