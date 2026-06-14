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50歲男不煙不酒都中招！喉嚨突卡1個月 醫：腫瘤再大恐防窒息
不煙不酒不代表身體一定健康！台灣耳鼻喉科醫師林福民在其Facebook專頁表示，一名50多歲男病人沒有吸煙和喝酒習慣，喉嚨突然有異物感，惟曾求醫診治，情況仍一直沒有改善，維持大約一個月，後期逐漸覺得呼吸困難，甚至出現喘鳴聲，經介紹前來林醫生診所接受檢查。
證實病人喉部有腫瘤 轉送醫院作進一步檢查
林醫生使用喉內視鏡檢查，發現病人喉部有腫瘤，「幾乎快要完全蓋住喉部」，也就是上、下呼吸道交界，導致喉部有異物感及呼吸困難，如果腫瘤再變大，可能會有窒息風險。林醫生安排患者到醫院進行組織切片檢查，配合對應治療方法。
喉部腫瘤6大症狀
林醫生指出，喉部腫瘤可能有以下症狀，若症狀持續出現，超過一周都沒有改善，甚至惡化，一定要盡快接受專科醫師檢查：
1. 喉部異物感
2. 持續喉嚨痛
3. 聲音沙啞
4. 吞嚥困難
5. 呼吸困難
6. 頸部腫塊
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文章授權轉載自《香港01》
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