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50歲男不煙不酒都中招！喉嚨突卡1個月 醫：腫瘤再大恐防窒息

香港01／ 撰文：田中貴
台灣耳鼻喉科醫師林福民在其Facebook專頁表示，一名50多歲男病人沒有吸煙和喝酒習慣，喉嚨突然有異物感，惟曾求醫診治，情況仍一直沒有改善，維持大約一個月，後期逐漸覺得呼吸困難，甚至出現喘鳴聲。圖／AI生成
台灣耳鼻喉科醫師林福民在其Facebook專頁表示，一名50多歲男病人沒有吸煙和喝酒習慣，喉嚨突然有異物感，惟曾求醫診治，情況仍一直沒有改善，維持大約一個月，後期逐漸覺得呼吸困難，甚至出現喘鳴聲。圖／AI生成

不煙不酒不代表身體一定健康！台灣耳鼻喉科醫師林福民在其Facebook專頁表示，一名50多歲男病人沒有吸煙和喝酒習慣，喉嚨突然有異物感，惟曾求醫診治，情況仍一直沒有改善，維持大約一個月，後期逐漸覺得呼吸困難，甚至出現喘鳴聲，經介紹前來林醫生診所接受檢查。

證實病人喉部有腫瘤 轉送醫院作進一步檢查

林醫生使用喉內視鏡檢查，發現病人喉部有腫瘤，「幾乎快要完全蓋住喉部」，也就是上、下呼吸道交界，導致喉部有異物感及呼吸困難，如果腫瘤再變大，可能會有窒息風險。林醫生安排患者到醫院進行組織切片檢查，配合對應治療方法。

喉部腫瘤6大症狀

林醫生指出，喉部腫瘤可能有以下症狀，若症狀持續出現，超過一周都沒有改善，甚至惡化，一定要盡快接受專科醫師檢查：

1. 喉部異物感

2. 持續喉嚨痛

3. 聲音沙啞

4. 吞嚥困難

5. 呼吸困難

6. 頸部腫塊

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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