飛行員林睿哲挑戰單機環球…坦言降落恆春機場遭拒？民航局回應了

台灣飛行員林睿哲自駕單引擎飛機「N688TW」，日前從美國啟航，由東向西橫跨三大洋、15個航點，展開環球飛行壯舉，昨天降落台北松山機場，後續將繼續往東南亞方向飛行，但這趟飛行並非一路順暢，他坦言，原規畫順道降落於屏東恆春五里亭機場，卻遭民航局拒絕，有點可惜。

台灣飛行員林睿哲（Roger）畢業於台大國際企業學研究所，日前發起自駕「單機環球」、由西向東繞地球一周的極限挑戰，將橫跨三大洋、15個航點，日前從美國加州洛杉磯出發，途中經過阿拉斯加、北海道，昨（13日）降落於台北松山機場，後續將飛往菲律賓。

為完成這趟環球紀錄挑戰，林睿哲坦言行前準備困難重重，包含航線申請、航空保險等整備時間超過1年，此外，他還特別在機身印「TAIWAN」字樣與中華民國國旗圖案，就是要讓世界看見台灣。

然而，這趟挑戰並非一路順暢，林睿哲坦言，原規畫是要順道降落於屏東恆春五里亭機場做短暫停留，卻遭民航局拒絕，雖然可惜，但昨已順利降落於松山機場，落地後遇到可愛的follow me小車引導進停機坪，盡管歷經好幾小時飛行略顯疲態，仍在踏上土地那一刻滿懷感動，讓他直呼「非常想念台灣」。

針對恆春五里亭機場申請一事，民航局今說明，林姓飛行員本月11日透過國籍代理業者，首度向民航局提出飛航申請，該航機預計本月13日自日本新千歲機場飛航至松山機場、15日自松山機場飛航至菲律賓達沃機場，民航局於12日核准。

民航局指出，因先前林先生曾於個人社群，表達降落恆春機場或飛經恆春機場上空意願，民航局曾主動探詢，此次申請是否有降落或飛經恆春的需求，但對方並未提出要求，因此，民航局仍按原申請內容予以同意。