台南六甲、東山累積雨量破百 水利局今晚再開設3級應變中心

鋒面及西南風影響，台南市今天降雨不斷，六甲、東山累積降雨破百毫米，水利局今晚8時起將再度三級開設應變，24小時守視天氣狀況及處置災情。

根據中央氣象署預報資料顯示，今鋒面前緣較強西南風影響，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，台南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為平地一帶，沿海及山區易有局部較大雨勢，有大雨及短延時大雨至豪雨發生機會；明日受鋒前西南風影響，雨勢有趨緩趨勢，但仍有短時較強降雨。台南地區陰陣雨或雷雨，降雨熱區在沿海、局部陸地及山區，有大雨發生機會。

經統計，今日至下午6時，最大累積雨量六甲區108毫米、東山區107毫米、官田區98.5毫米；最大延時3小時雨量為東山區92毫米、六甲區91.5毫米、北門區74毫米；最大延時1小時雨量六甲區49毫米、東山區47毫米、官田區43毫米；最大延時10 分鐘雨量東山、大內區18毫米、北門區16.5毫米、下營區14.5毫米。

今日至下午6時20分，南市北門抽水站等23站啟動抽水，抽水量約31萬噸。

水利局今晚8時將開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐水情中心，24小時守視天氣狀況及處置災情，並加強與各區公所之橫向聯繫，以即時處置積淹水狀況。