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端午連假疏運618啟動 高鐵加開92班、台鐵增116列次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵端午連假期間共加開92班次列車，總班次達915班，運能較平日提升9.4%。示意圖。記者劉星君／攝影
高鐵端午連假期間共加開92班次列車，總班次達915班，運能較平日提升9.4%。示意圖。記者劉星君／攝影

今年端午節3天連假將自6月19日起展開，交通部表示，已完成各項交通疏運規劃，並將於6月18日正式啟動疏運作業。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，公路局、高公局、台鐵公司及台灣高鐵首長也特別拍攝社群短影音，向民眾說明連假疏運重點。

交通部指出，各疏運單位已運用AI技術預測交通量及尖峰時段，提前規劃運能配置。其中國道南向車流預估將於6月19日達到高峰，交通量約為平日1.4倍，國道5號則為平日1.5倍；北向車流高峰則落在6月21日，約為平日1.3倍，國道5號約為平日1.4倍。

高公局表示，連假期間將實施單一費率收費、匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉及開放路肩等措施，並維持每日凌晨0時至5時全線國道暫停收費。建議西部國道南向旅客於6月19日上午6時前或中午12時後出發；北向旅客則建議南部地區於上午9時前、中部地區於中午12時前出發。

國道5號方面，南向尖峰日建議上午5時前或下午5時後出發，北向尖峰日則建議上午9時前出發，以避開壅塞時段。

省道部分，台9線蘇花路廊將視車流狀況機動實施大客車優先措施，並於特定時段開放大客車行駛蘇花改路肩，同時管制21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路也將配合封閉部分路口及交流道匝道，以提升行車效率。

公共運輸方面，高鐵端午連假期間共加開92班次列車，總班次達915班，運能較平日提升9.4%。

台鐵則全線加開116班列車，其中西線46列次、東線70列次，整體運能較平日增加5.8%。另外，西線EMU3000型新自強號取消自由座，並於乘車當日限量販售200張站票。

國道客運平均每日開行7,031班次，並持續提供85條國道客運路線6折優惠。若搭配TPASS 2.0及常客優惠，每月搭乘4次以上最高可享42折優惠。此外，旅客於10小時內轉乘在地客運，可享一段票優惠或指定幸福巴士免費搭乘。

空運方面，國內線共規劃1,470架次、11.6萬個座位，其中離島航線提供1,278架次及10.9萬個座位。桃園機場預估連假期間共有3,325架次客機起降，每日旅運量約13.5萬至14.9萬人次。

海運部分，台灣本島與離島間11條航線共規劃845航次，提供約20.1萬個座位；金馬小三通則規劃180航次，提供約4.8萬個座位運能。

交通部表示，近期受梅雨鋒面影響，山區土石含水量偏高，已加強鐵公路沿線及邊坡巡檢作業，如有安全疑慮將立即採取應變措施，並透過相關APP、警廣及媒體即時發布資訊。

交通部呼籲民眾多利用大眾運輸工具返鄉及出遊，若有自行開車需求，應避免酒駕、毒駕及無照駕駛，並善用1968 App掌握即時路況資訊。

交通部 高公局 高鐵

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