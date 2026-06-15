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健康你我他／讓他感覺被愛被需要 陪伴失智者最佳良方

聯合報／ 文／Jamia Wei（北市大安）
陪伴小朋友讀經，讓先生感覺自己仍被需要、被欣賞。圖／Jamia Wei 提供
陪伴小朋友讀經，讓先生感覺自己仍被需要、被欣賞。圖／Jamia Wei 提供

八年前，先生開始忘東忘西、重複問話，甚至找不到回家的路。每次提議就醫，他總說：「我只是老了，不用看病。」 後來我明白，許多長輩害怕的不是看病，而是怕被貼上「失智」標籤。

有一天我說：「我最近記性也變差了，不如我們一起去檢查吧。」他終於願意走進診間，確診阿茲海默症

其實失智症不只影響記憶，也慢慢帶走一個人的自信、角色與存在感。先生是大學講師，退休後仍熱愛教學。失智後許多事情做不好了，信心逐漸流失。

近年發現一帖良方，讓他感受到仍被需要、被欣賞。 日照中心的朋友、社區課程中的互動、鄰居親切的招呼，都讓他開心。一次里長當著許多志工的面稱讚他陪伴小朋友讀經，是里裡的寶貝。回家後，他興奮地說了好多次，臉上的笑容藏也藏不住。

我也常送他「快樂丸」，一起細數生活中的幸福：「住在操場旁真幸福」、「女兒和孫子們平安長大真幸福」、「還有人喜歡聽你唱歌真幸福」。當快樂變多了，他的笑容變多了，話也變多了，主動幫忙收碗筷、整理東西、天花板裝修。雖然疾病仍在前進，但生活的活力似乎也被重新喚醒。

失智奪走了一部分記憶，卻沒有奪走感受愛與快樂的能力。陪伴失智者最重要的，不只是幫助他記住過去，而是讓他在今天依然感覺自己被愛、被需要、被看見。這份存在感，也許正是延緩退化最溫柔的一帖處方。

失智症 阿茲海默症

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