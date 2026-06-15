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52年老菸槍 因戒菸揪出大腸癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

「如果不是醫師一直勸戒菸，我可能還不知道自己罹患大腸癌。」71歲楊正義站上「2026戒菸就贏比賽」頒獎台時感觸良多。擁有52年菸齡、一天曾抽2至3包菸的他，成功戒除數十年菸癮，更因接受健康檢查及早發現大腸癌，開啟治療重生之路。

楊正義表示，同居人生病時，亞東醫院家庭醫學部主任陳志道到宅訪視，極力建議他戒菸，沒想到到院接受諮詢及檢查時，意外確診大腸癌一期，沒多久，又因腦溢血緊急住院開刀，更加體認到健康的重要，「很感謝醫師與戒菸衛教師一路陪伴，大家要多善用政府提供的戒菸資源。」

「2026戒菸就贏」昨日舉行公開檢測暨頒獎典禮，今年共1萬9124組報名參賽，最終抽出10組成功戒菸獎勵得主，每組可獲得8萬元獎金。今年首次增設「戒菸關懷人獎」，鼓勵醫事人員投入戒菸輔導，也特別設立的警務人員成功戒菸獎，吸引不少警察同仁參與。

25歲的新北市警察局偵查隊員洪聖鈞，是年紀最輕的得獎者，菸齡10年，為年底婚禮與未來備孕計畫決定戒菸，順利戒菸秘訣為「用吸管喝冰水」，透過模擬吸菸動作緩解菸癮。如今不僅成功戒菸、省下菸錢，也希望以更健康的身體迎接人生新階段。

董氏基金會董事長張博雅表示，「戒菸就贏比賽」自2002年舉辦迄今，已邁入第13屆，24年來累積超過27萬組家庭參與。

追蹤調查顯示，參賽者一個月戒菸成功率超過七成，一年後仍維持不吸菸比率三成五，是兼具公益效益與成本效益的戒菸推廣模式。

台大醫院家醫部醫師郭斐然提醒，尼古丁成癮程度極高，與海洛因、古柯鹼同屬高度成癮物質，戒菸不只是意志力問題，而是需要專業協助的慢性成癮疾病。目前國內提供尼古丁替代療法及戒菸藥物治療，並由政府補助費用，戒菸找專業，成功率提高四倍。

大腸癌

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