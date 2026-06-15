聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／端午吃粽不增重 5招吃法腸胃不鬧脾氣

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
端午節吃粽子應景，過量食用極易造成身體負擔。圖／123RF
端午節吃粽子應景，過量食用極易造成身體負擔。圖／123RF

端午佳節將至，大街小巷飄散著誘人的粽葉香。不過，肉粽由糯米組成，黏性極高，在腸胃道中不易被消化酵素完全分解，過量食用極易造成身體負擔，出現肚子痛、胃脹氣、泛胃酸，甚至體重與血糖飆升。其實只要掌握吃粽5訣竅，也能吃出健康又美味。

1放慢速度，啟動口腔消化酶

人體處理澱粉的酵素僅存在於口腔和小腸，胃部主要負責蛋白質的消化。如果狼吞虎嚥吃大量支鏈澱粉的糯米，沒有經過充分咀嚼就吞下肚，會增加胃部的蠕動負擔。

建議吃粽子時要刻意放慢速度，每一口至少咀嚼20到30次，讓糯米與口腔中的唾液澱粉酶充分混合，進而預防胃痛與脹氣。在份量上也要克制，份量大的肉粽1天1顆為限，份量小的則以兩顆為度。

2趁熱食用，避免澱粉老化

糯米為支鏈澱粉組成的主食，在冷卻後會凝聚在一塊，結構變得更加緊密，在營養學上稱為「澱粉老化」。糯米本來就難消化，老化的糯米口感會變硬，更難讓腸胃將其剪斷、消化。因此吃粽子、米糕等糯米做的料理，務必徹底加熱再享用。

3搭配蔬菜，加速澱粉在腸道分解

品嘗粽子前，建議先吃一碗蔬菜墊胃，特別推薦「白蘿蔔」與「高麗菜」，這兩種蔬菜富含天然消化酵素，尤其是能分解澱粉的糖化酵素，可以有效加速糯米在腸道中的分解。因此吃粽子時，不妨準備一盤清炒高麗菜，或是煮一碗清甜的白蘿蔔湯一同享用，腸胃的舒服度會大幅提升，血糖震盪的幅度也會大幅下降。

4慎選沾醬，減少鈉與糖的危機

吃肉粽少不了甜辣醬、醬油膏，吃鹼粽則習慣沾砂糖或蜂蜜。然而，這些調味料往往含有高鈉與高糖，容易導致水分滯留、血壓上升與血糖暴增。建議吃粽子盡量品嚐食材原味，若使用沾醬，應以「沾著吃」取代「直接淋在粽子上」。若能選擇加入燕麥、大麥、黑米、花椰菜米這類的高纖粽，也能延緩血糖的上升，是不錯的代換選擇。

5 吃水果中和自由基

粽子的配料，如鹹蛋黃、五花肉、肥豬肉等，多屬於飽和脂肪酸，過量攝取容易增加血管負擔。吃粽子的當餐或是下一餐，建議搭配富含水溶性膳食纖維的蔬果，如木耳、秋葵、奇異果、香蕉等，可以幫助腸胃道蠕動、預防便祕；水果中的維生素C能發揮強大的抗氧化作用，中和高溫油炒配料帶來的自由基。

吃粽注意事項

● 腸胃功能不佳者

趁熱食用，嚴格控制份量，細嚼慢嚥，避免在睡前3小時內食用。

● 血糖不穩者

粽子必須與正餐澱粉做代換（吃1顆粽子，當餐就不要再吃米飯）。建議先吃蔬菜與蛋白質，再吃粽子。

● 心血管疾病患者

盡量避免肥肉與鹹蛋黃，少用沾醬（如甜辣醬、醬油膏），改以天然蔥、蒜、辣椒提味。

● 慢性腎臟病患者

選擇純白糯米粽為佳；內餡的滷肉含蛋白質高、花生含磷量高，須減少食用量。

白蘿蔔湯。本報資料照片
白蘿蔔湯。本報資料照片

粽子

延伸閱讀

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

6月19日端午節送肉粽禁忌多 命理師：這4類人不要送、整串送更不吉利

深綠色蔬菜延緩腦退化！揭6大健康防禦功能 不同體質要吃不同菜

瑕疵食材勿一律丟棄 處理後可安心食用

相關新聞

專家：穩定控鉀 降低病患再入院率

據統計，台灣慢性腎臟病患者人數已超過二百萬人，不少為心腎共病族群，易面臨高血鉀未爆彈威脅。中華民國重症醫學會理事長許志新提醒，高血鉀反覆發作，常造成病患、照顧者沉重負擔，若能穩定控鉀，病患、照顧者都能減輕不少壓力。

健康名人堂／三班護病比入法後 真正的改革才開始

三班護病比正式入法，對台灣醫療體系不只是制度修正，更是攸關醫療安全、勞動正義與國家健康韌性的重大改革。所代表的不只是護理政策進步，而是我們終於願意檢視：醫療體系應建立在什麼樣的價值之上，醫療品質也不能依靠人力透支勉強維持。

健康主題館／端午吃粽不增重 5招吃法腸胃不鬧脾氣

端午佳節將至，大街小巷飄散著誘人的粽葉香。不過，肉粽由糯米組成，黏性極高，在腸胃道中不易被消化酵素完全分解，過量食用極易造成身體負擔，出現肚子痛、胃脹氣、泛胃酸，甚至體重與血糖飆升。其實只要掌握吃粽5訣竅，也能吃出健康又美味。

52年老菸槍 因戒菸揪出大腸癌

「如果不是醫師一直勸戒菸，我可能還不知道自己罹患大腸癌。」71歲楊正義站上「2026戒菸就贏比賽」頒獎台時感觸良多。擁有52年菸齡、一天曾抽2至3包菸的他，成功戒除數十年菸癮，更因接受健康檢查及早發現大腸癌，開啟治療重生之路。

健康你我他／讓他感覺被愛被需要 陪伴失智者最佳良方

八年前，先生開始忘東忘西、重複問話，甚至找不到回家的路。每次提議就醫，他總說：「我只是老了，不用看病。」 後來我明白，許多長輩害怕的不是看病，而是怕被貼上「失智」標籤。

民團陳情 盼23萬名家事移工納長照體系

六月十六日為國際家務工日，移工、婦女及身心障礙等團體昨赴衛福部陳情，直指長期以來，廿三萬餘名家庭看護移工支撐著台灣長照，但始終未能兼顧重度失能家庭照顧需求、移工勞動權益，呼籲政府將家事移工納入長照體系，並委託專業機構聘僱與管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。