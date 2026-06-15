健康名人堂／三班護病比入法後 真正的改革才開始

三班護病比正式入法，對台灣醫療體系不只是制度修正，更是攸關醫療安全、勞動正義與國家健康韌性的重大改革。所代表的不只是護理政策進步，而是我們終於願意檢視：醫療體系應建立在什麼樣的價值之上，醫療品質也不能依靠人力透支勉強維持。

台灣醫療以高效率聞名，但這份效率建立於護理人員長時間高負荷工作的犧牲。

病床可以持續擴增、醫療量能不斷支撐，但背後的代價卻是護理人員的過勞、流失與專業耗損。近期外界將關床、急診壅塞，甚至偏鄉醫療壓力，直接歸因於三班護病比入法。但真正的核心問題從來不是護病比，而是整體醫療體系早已失衡。

許多醫院維持病床規模，實際上缺乏護理人力支撐照護品質，形成「有床無人顧」的結構性困境。若制度默許超量照護與人力透支，不僅無法真正提升醫療量能，更將衝擊病人安全與醫療品質。改革的核心不只是「補足人力」，而是如何讓護理人員願意留下來。

改善底薪結構留人才

首先，政府必須從「短期補助思維」，走向「長期薪資制度改革」。近年政府推動夜班津貼與各項獎勵措施，值得肯定，但若僅停留在短期補貼，未真正改善底薪結構、升遷制度與職涯發展，護理人員仍難以看見未來。應透過健保支付制度調整，提高護理相關給付，建立醫院護理薪資透明化機制，確保政府投入資源回到第一線。

二、三班護病比必須建立透明監測與責任治理機制。醫院是否真正達標，不應只依賴紙本申報，而應建立公開揭露、定期稽核與社會監督制度，包括實際在職人數、各班別配置、離職率與獎勵金運用等，都應具備透明機制。相關監督與諮詢機制，護理專業代表必須具備實質參與權，而非象徵性存在。

讓專業回到照護本身

三、重新設計護理工作模式，護理專業時間被大量非核心工作消耗，例如繁重文書、評鑑資料、行政庶務與重複紀錄，嚴重壓縮照護病人時間。應積極推動智慧醫療與AI輔助系統，讓護理專業回到照護本身；「住院整合照護模式」也應持續擴大推動，透過護理師、照服員及跨專業團隊協作，讓專業分工更加合理。

四、建立友善且可持續的新進支持制度。台灣不缺護理系畢業生，真正流失的是進入臨床後的人才。臨床導師制度不能流於形式，而應提供實質減班、教學支持與合理津貼，讓願意帶領新人的資深護理師發揮功能。必須改變以「忍耐文化」維持醫療運作的舊思維，新世代重視工作與生活平衡，這是整體醫療制度必須進步的提醒。

護理是醫療核心投資

三班護病比入法，代表台灣終於正視護理問題。但真正的改革不在法條本身，在於是否有決心重新調整醫療資源分配、醫院經營邏輯與整體醫療文化。

護理不是成本，而是醫療安全最核心的投資，唯有護理師願意留下，台灣才能擁有真正安全、永續且有韌性的醫療環境。