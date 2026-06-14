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PALOMA當代藝術計畫首站在台 盼牽伊比利半島交流

中央社／ 台北14日電

旅居葡萄牙的策展人唐逸芊發起當代藝術策展計畫PALOMA，首站從台灣展覽「一個不在藝術博覽會裡的博覽會展位」出發，今天開幕，展出來自西班牙及葡萄牙的藝術家作品。

唐逸芊畢業於倫敦大學金匠學院當代藝術理論碩士，她透過新聞稿表示，PALOMA計畫致力於透過跨國文化機構的合作，發展跨域的連線運動。希望可以在台灣搭建對話，並讓計畫成為台灣和伊比利半島藝術家的交流平台，未來持續引薦更多優秀的當代藝術家。

PALOMA計畫首發活動與葡萄牙畫廊dialogue gallery合作，透過「一個不在藝術博覽會裡的博覽會展位」展覽，帶來葡萄牙藝術家費南德斯（PriscilaFernandes，又譯：費爾南德斯）與西班牙藝術家巴倫尼卡（Marta Barrenechea，又譯：巴雷內切亞）的雙人展，引發觀者梳理成為「藏家」的思考路徑。

費南德斯帶來「報紙攤」系列作品，以系列黑白紙上作品及蠟畫「報導」出政治局勢問題還有面對戰爭、災難與時事的情緒。曾是燈塔守護員與機場天氣觀測員的巴倫尼卡，則以縫紉、刺繡等方式為既有畫面添筆，例如新聞照片裡總統旁的突兀家具、磚頭牆上缺失的碎片等。

「一個不在藝術博覽會裡的博覽會展位」展覽即日起在新北八里藝文空間ss space space展出，至21日。

葡萄牙 西班牙 藝術家

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