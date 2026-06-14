今晚至明天雨勢最大！雷雨集中狂炸1處 端午連假回穩高溫上看36度

受到鋒面與西南風影響，明天各地雨勢仍明顯，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚至明天雨勢最大，降雨熱區集中在中南部，須留意局部豪雨，周三起水氣漸減少，周四至周四端午連假各地天氣回穩、溫度升高，局部高溫甚至可達36度。

鄭傑仁說，明天天氣狀況與今天類似，明（15日）鋒面位於台灣北部海面，加上持續受到西南風影響，中南部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，北部、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，局部地區有大雨發生機率。

周二及周三水氣仍偏多，尤其是周二（16日），雖然鋒面逐漸遠離，但環境風場仍偏西南風，中南部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，北部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則為多雲的天氣，午後有局部短暫陣雨。

周三（17日）水氣再減少，但中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部為多雲到晴的天氣，但午後受到熱力作用影響，仍有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

周四至周日（18至21日）端午連假期間，天氣趨於穩定，各地為多雲到晴的好天氣，午後中部以北、宜蘭及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，清晨南部尤其是沿海地區有零星短暫雷陣雨發生機率。

溫度部分，鄭傑仁指出，明天西半部、宜蘭高溫約27至29度，花東約29至31度；周二、周三各地高溫約28至32度。

周四至周日端午連假期間，由於天氣趨於穩定，各地高溫將回升到31至34度；另外，周三、周四台東地區有焚風發生機率，局部高溫上看36度，民眾須留意高溫及強陣風。

根據氣象署統計今日各地雨量，台中、台南、嘉縣局部地區累積雨量均破百毫米。台中和平區小雪山天池123毫米、台中和平區雪嶺118.5毫米、台中和平區大雪山113.5毫米；台南六甲區王爺宮108毫米、台南東山區岩坑107毫米；嘉義縣義竹鄉安溪寮102.5毫米。

鄭傑仁表示，今晚至明天雨量最多，且降雨熱區集中在中南部，由於山區累積雨量多，對於中南部水情有一定的幫助；另也提醒，周五（19日）前適逢大潮期間，沿海低窪地區須留意積淹水風險。

至於熱帶系統發展，鄭傑仁說，端午前後關島以東海面有低壓擾動發展講會，未來可能由較遠的東方海域向北移動，預估未來10天內對台灣沒有直接影響。