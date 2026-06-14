高雄市立民生醫院登革熱群聚+1 同樓層58歲男病患陽性反應

高雄市立民生醫院爆發院內登革熱群聚感染，今天又新增一名匡列病患確診。高市衛生局表示，民生醫院匡列追蹤同病房出院之高風險病人採檢確診今天新增1例，新增個案是58歲的男性長照中心住民，跟指標病患同住6樓病房，目前疫情尚無擴散社區跡象。

高市衛生局12日宣布民生醫院新增5例本土登革熱確診，78歲女性為指標性個案，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日確診後跨大檢驗同樓層住院病患，後續又檢出登革熱陽性確診者4例。

衛生局今日公布新增1例登革熱第二型確診個案，今天新增的個案為58歲男性，屬於民生醫院匡列之同病房接觸者，因民生醫院持續疫調匡列風險對象，主動追蹤採檢而確診。

衛生局進一步解釋，新增個案為老人長期照護中心住民，有糖尿病、高血壓、中風病史，5月29日入住6樓病房，他與指標個案住院期間相鄰病室，6月8日因治療需求安排轉送高雄榮民總醫院治療，因匡列為第一圈高風險病人經擴採確診，檢驗結果亦為PCR第二型。

副局長潘炤穎說明，截至6月13日止，本起群聚案疫調匡列之中，高風險的第一圈接觸者應採檢96人，4人因長假且追蹤健康無異常待採，其餘92人均已全數完成採檢作業，今日再檢出 1 例登革熱陽性確診者，其餘1132人均為陰性，本起群聚累計6例，研判目前尚無疫情外擴情形。

此外，衛生局今日邀集高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫務秘書林俊佑與主任許超群、義大醫院主任魏裕峰、台灣大學教授莊祐中，以及高雄榮民總醫院主任蔡宏津等專家學者召開專案會議。會中針對確診病人病程發展及治療處置進行病例討論，以期獲得妥善照護。

高雄市在5月23日出現首例本土登革熱確診個案，又加上民生醫院群聚感染6人，累計7例本土性登革熱。