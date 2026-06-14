交通部官員、雙鐵董事長拍短影音 宣導端午疏運

端午節連假即將到來，交通部公路局長林福山、高速公路局長陳文瑞、台鐵董事長鄭光遠、高鐵董事長史哲等人拍攝短影音，向民眾說明連假疏運重點。

交通部今天發布新聞稿表示，端午節3天連假即將從6月19日開始，交通部及所屬單位以民眾安全為優先考量，妥善規劃端午節連假各項交通疏運計畫，並預計在6月18日正式啟動疏運工作。

林福山、陳文瑞、鄭光遠與史哲特別親自拍攝社群短影音。

鄭光遠在影片中呼籲旅客可多加利用台鐵返鄉出遊；林福山推薦旅客搭乘85條國道客運享6折優惠；史哲提點搭乘高鐵自由座的旅客，出發前可先上LINETODAY「生活頻道」查看排隊燈號；陳文瑞提醒開車族善用1968 App掌握國道疏導措施，做好行程規劃。

交通部指出，預測端午連假期間國道南向交通量於6月19日出現最大量，為平日1.4倍；北向交通量於6月21日出現最大量，為平日1.3倍。

連假期間採單一收費，並有匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，並於每日凌晨0時至清晨5時全線暫停收費等措施。

針對利用西部國道用路人，交通部表示，在南向尖峰日（6月19日），建議於早上6時前或中午12時以後出發，在北向尖峰日（6月21日），建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發。

利用國道5號的用路人，在南向尖峰日，建議於早上5時前或下午5時以後出發，在北向尖峰日，建議於早上9時前出發。

省道方面，交通部表示，台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並於6月19日清晨5時至下午5時、6月20日上午7時至上午11時、6月21日中午12時至晚間6時等3時段開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及管制21噸以上大貨車通行。

台61線西濱快速公路將封閉台15線新港三街路口、台61線竹1路口及將台68線西行南寮匝道調整為禁止左轉台15線南下，同時，協調高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口。

高鐵在端午連假期間共加開92班次，總計提供915班次，運能較平日提升9.4%。

台鐵全線加開116班列車（西線46列次、東線70列次），運能較平日增加5.8%，另外，西線新自強號（EMU3000）取消自由座，並於乘車當日限量發售200張站票。

國道客運日均開行7031班次，且為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假再提供85條國道客運路線享6折優惠，且如搭配TPASS2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可享30%回饋，兩者合併加成，最高可享42折優惠。另外，10小時內轉乘在地客運享一段票或轉乘特定幸福巴士免費等優惠。

至於空運，交通部指出，國內航線提供1470架次，11.6萬個座位，其中離島管制航線計1278架次、10.9萬個座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；桃園機場總計有3325架次客機起降，每日運量約13.5萬到14.9萬人次。

海運部分，台灣本島與離島間11條航線，規劃845航次，提供約20.1萬座位數，金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供約4.8萬座位運能。