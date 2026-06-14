高雄民生醫院登革熱群聚最新疫情 疾管署：確診再加1人…共6人感染

高雄市立民生醫院日前爆發登革熱院內群聚疫情，衛福部疾管署最新公布，截至今天於指標個案住院期間，其相鄰病室再檢出一例登革熱陽性確診者，本起群聚累計6例，目前尚無疫情外擴情形，預計監測至7月12日。疾管署表示，目前於12日成立機動防疫隊，由副署長林明誠南下高雄，今天更實地視察民生醫院周邊工地，落實防疫作為，嚴防疫情向外擴散。

林明誠昨出席高雄苓雅區級指揮中心前進指揮會議，以掌握防治工作現況，隨後前往民生醫院，就登革熱防治及個案臨床處置等措施提供實務指導及建議，並針對院內可能孳生源及風險區域，提出改善意見及加強防蚊措施。

林明誠說，目前為民生醫院登革熱群聚疫情控制的關鍵期，需密切觀察疫情變化，同時肯定高雄市於疫調發現，本群聚的指標個案於潛伏期間有民生醫院住院史，即啟動全院孳生源巡查清除及環境整頓、安排群聚單位緊急噴藥及透過高效能捕蚊燈輔助監測，

同時針對群聚單位的相關區域工作人員、住院中及回溯已出院病患擴大採檢，並與相關局處執行疫情警戒範圍社區聯合防治等工作。

疾管署表示，為與高雄市協力進行防治工作，於6月12日成立機動防疫隊，派遣隊員執行民生醫院及疫情警戒範圍孳生源巡檢，至今天累計出勤14人次，任務含苓雅區奏捷里高風險列管點查核、緊急防治工作督軍，並與衛生局執行民生醫院疫情單位、院內風險場域及周邊工地評估環境風險，後續將持續安排防治後成效評估，以協助高雄市確認防治成果等工作。

機動防疫隊也派員出席府、區級會議提供防治建議、協助病毒基因型比對釐清可能感染源及監測疫情發展，中央及地方共同合作，控制登革熱疫情。

依據疾管署統計，今年截至6月14日累計7例本土登革熱確定病例，均居住於高雄市；另累計68例境外移入病例，為近5年同期第3高，2022至2026年介於3至106例，個案多自東南亞國家移入，占比為69%，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例及越南9例。

疾管署呼籲，目前進入登革熱流行期且近日頻繁降雨適合病媒蚊生長，而登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱。民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外、工作場域等地之孳生源，及配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度；進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。