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高雄民生醫院登革熱群聚最新疫情 疾管署：確診再加1人…共6人感染

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高雄市立民生醫院日前爆發登革熱院內群聚疫情，衛福部疾管署最新公布，截至今天於指標個案住院期間，其相鄰病室再檢出一例登革熱陽性確診者，本起群聚累計6例，目前尚無疫情外擴情形，預計監測至7月12日。圖／高雄市衛生局提供
高雄市立民生醫院日前爆發登革熱院內群聚疫情，衛福部疾管署最新公布，截至今天於指標個案住院期間，其相鄰病室再檢出一例登革熱陽性確診者，本起群聚累計6例，目前尚無疫情外擴情形，預計監測至7月12日。圖／高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院日前爆發登革熱院內群聚疫情衛福部疾管署最新公布，截至今天於指標個案住院期間，其相鄰病室再檢出一例登革熱陽性確診者，本起群聚累計6例，目前尚無疫情外擴情形，預計監測至7月12日。疾管署表示，目前於12日成立機動防疫隊，由副署長林明誠南下高雄，今天更實地視察民生醫院周邊工地，落實防疫作為，嚴防疫情向外擴散。

林明誠昨出席高雄苓雅區級指揮中心前進指揮會議，以掌握防治工作現況，隨後前往民生醫院，就登革熱防治及個案臨床處置等措施提供實務指導及建議，並針對院內可能孳生源及風險區域，提出改善意見及加強防蚊措施。

林明誠說，目前為民生醫院登革熱群聚疫情控制的關鍵期，需密切觀察疫情變化，同時肯定高雄市於疫調發現，本群聚的指標個案於潛伏期間有民生醫院住院史，即啟動全院孳生源巡查清除及環境整頓、安排群聚單位緊急噴藥及透過高效能捕蚊燈輔助監測，

同時針對群聚單位的相關區域工作人員、住院中及回溯已出院病患擴大採檢，並與相關局處執行疫情警戒範圍社區聯合防治等工作。

疾管署表示，為與高雄市協力進行防治工作，於6月12日成立機動防疫隊，派遣隊員執行民生醫院及疫情警戒範圍孳生源巡檢，至今天累計出勤14人次，任務含苓雅區奏捷里高風險列管點查核、緊急防治工作督軍，並與衛生局執行民生醫院疫情單位、院內風險場域及周邊工地評估環境風險，後續將持續安排防治後成效評估，以協助高雄市確認防治成果等工作。

機動防疫隊也派員出席府、區級會議提供防治建議、協助病毒基因型比對釐清可能感染源及監測疫情發展，中央及地方共同合作，控制登革熱疫情。

依據疾管署統計，今年截至6月14日累計7例本土登革熱確定病例，均居住於高雄市；另累計68例境外移入病例，為近5年同期第3高，2022至2026年介於3至106例，個案多自東南亞國家移入，占比為69%，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例及越南9例。

疾管署呼籲，目前進入登革熱流行期且近日頻繁降雨適合病媒蚊生長，而登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱。民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外、工作場域等地之孳生源，及配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度；進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

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