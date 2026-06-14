「2026戒菸就贏」公開檢測頒獎 得獎者為愛戒菸留下動人故事

國民健康署委託董氏基金會辦理「2026戒菸就贏比賽」正式圓滿落幕，本屆共有19，124組報名參賽，10組奪下8萬元大獎的幸運兒們將親臨現場，共同為「為愛行動」留下完美見證。

得獎候選組在現場經醫師進行一氧化碳與尿液的公開檢測，並由律師見證後立即頒獎，這群戒菸英雄也分享完成克服菸癮挑戰的心路歷程。今年最大亮點，是為愛戒菸的動人故事，有71歲阿公為了氣切伴侶的健康，毅然揮別長達52年的超長菸癮；也有 41歲罹患乳癌的媽媽，在9歲女兒的期待下成功戒菸。

全國獎勵8萬元得獎者之一71歲楊正義，最高菸量一天2~3包菸。他說自己和戒菸學長「阿中部長」行政院政務委員陳時中一樣都是菸齡52年的老菸槍。楊先生因為同住女友見證人陳乙甄氣切，亞東醫院家庭醫學部陳志道主任到宅長照，看到他在一旁吸菸，勸他戒菸對女友病情較好。楊先生3月兩度去陳志道醫師的戒菸門診、遵照醫囑使用口服戒菸藥物並報名戒菸就贏、也受到亞東醫院戒菸衛教師洪小萍的熱心關懷，更因為陳醫師的提醒進一步健檢發現罹患大腸癌，與醫師討論如何醫療時，5月20日又因腦溢血緊急住院進行手術，待恢復後再繼續大腸癌治療。

全國獎勵8萬元得獎者之一41歲劉昀珊，菸齡22年、每天抽1~1.5包菸。劉昀珊左右胸部相繼確診乳癌並部分切除，去年底才完成階段性治療的她在警局擔任行政助理。警局的黃警官自己報名戒菸比賽後熱心地告訴她活動訊息。想到9歲女兒的期待，加上自己沒有保險且未來繼續治療還要花很多醫藥費，4月29日去衛生所門診戒菸後再也沒有吸菸。戒菸時靠著多喝水與不斷找事做，轉移注意力度過菸癮。這次她跟先生一起報名比賽也都成功戒菸了，兩人的見證人就是女兒，不但省下菸錢、找回健康，也真正實現女兒期盼的「無菸家庭」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

得獎候選組在現場，經醫師進行一氧化碳與尿液的公開檢測，並由律師見證後立即頒獎。記者邱德祥／攝影

71歲阿公楊正義（左二）為了氣切伴侶的健康，毅然揮別長達52年的超長菸癮。記者邱德祥／攝影

國民健康署委託董氏基金會辦理「2026戒菸就贏比賽」正式圓滿落幕，本屆共有19,124組報名參賽，10組奪下8萬元大獎的幸運兒們將親臨現場，共同為「為愛行動」留下完美見證。。記者邱德祥／攝影

得獎候選組在現場，經醫師進行一氧化碳與尿液的公開檢測，並由律師見證後立即頒獎。記者邱德祥／攝影