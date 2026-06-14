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曾被匡列卻無法強制採檢…HIV校車司機害5女感染 疾管署：主因是憂寒蟬效應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，依「愛滋條例」規定，若是製造血液製劑等三項條件，可以強制當事人抽血檢驗，但其餘條件下，基於人權及公衛考量，且避免寒蟬效應，無法強制採檢。本報系資料照
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，依「愛滋條例」規定，若是製造血液製劑等三項條件，可以強制當事人抽血檢驗，但其餘條件下，基於人權及公衛考量，且避免寒蟬效應，無法強制採檢。本報系資料照

中部一名感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的李姓校車司機，自2022年7月起，長期假扮神棍誘騙並性侵多名女學生致人染病，依強制性交致重傷等32罪提起公訴。衛福部疾管署證實至少有9名女性受害，其中5人確診感染HIV。李姓校車司機明知自己感染HIV，但依現行法規，衛生單位竟無法強制採檢，造成其故意傳播HIV，導致多名女性受害。

對此，疾管署副署長曾淑慧說，依「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」（又稱愛滋條例）第15條規定，主管機關應通知五種對象至指定醫事機構，接受人類免疫缺乏病毒諮詢與檢查，包括接獲報告或發現感染或疑似感染HIV者；或與感染者發生危險性行為、共用針具、稀釋液、容器或有其他危險行為者；或經醫事機構通報的陽性反應者。

以及，輸用或移植感染人類免疫缺乏病毒的血液、器官、組織、體液者；或與其他經中央主管機關認為有檢查必要者。曾淑慧說，基於人權及公衛考量，且避免寒蟬效應，依第11條規定，對於此五種對象須經當事人同意及諮詢程序，才能抽取當事人血液進行HIV檢查，無法強制採檢。

曾淑慧說，若衛生單位通知應進行HIV篩檢對象，未同意或主動篩檢時，可依法處3萬至15萬元罰鍰。至於，明知自己是HIV感染者，又與他人發生危險性行為，或有共用針具、稀釋液或容器等的施打行為，導致他人感染HIV，將依「愛滋條例」第21條，處5至12年有期徒刑。另，若明知自己為感染者，而供血或以器官、組織、體液或細胞提供移植或他人使用，致傳染於人者，罰則相同。

然而，若是需要採集血液供他人輸用，但有緊急輸血的必要，而無法事前檢驗者；或是製造血液製劑；或是施行器官、組織、體液或細胞移植等三類對象，可以強制抽血檢驗HIV。

依疾管署統計，HIV感染個案數，自2022年1069例、2023年939例、2024年1000例及2025年879例，已有逐年降低趨勢。曾淑慧說，整起事件為去年底彰化衛生局接獲醫院通報一例HIV確診個案，進行疫情調查時，了解感染者的接觸者，並希望接觸者進行篩檢，一旦篩檢陽性可以進行治療。

疫調時，疫調人員十分細心且警覺性發現，感染者接觸者中有位在一、二年前也是另一名感染者的接觸者，該接觸者疑似有妨害性自主行為，主動通報社會局、社安網、警察局及地檢署展開調查。

曾淑慧說，全台目前有221家醫療機構提供HIV感染者醫療照顧，每位感染者都配有一位個案管理師 ，讓感染者接受醫療照護及個人化管理，將病毒量低到最低，讓社會風險也降到最低，其中該名校車司機雖然已被收押，但也會列為醫療對象，以提供藥物等治療。

校車 疾管署 曾淑慧 HIV 愛滋病

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