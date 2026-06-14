52年老菸槍因戒菸揪出大腸癌 「戒菸就贏」10組獲獎者抽中8萬

「如果不是醫師一直勸我戒菸，我可能還不知道自己罹患大腸癌。」71歲楊正義站上「2026戒菸就贏比賽」頒獎台時感觸良多。擁有52年菸齡、一天曾抽2至3包菸的他，不僅成功戒除數十年菸癮，更因接受健康檢查及早發現大腸癌，開啟治療重生之路。

楊正義表示，原本只是因同居人生病，接受亞東醫院家庭醫學部主任陳志道到宅訪視時被勸戒菸，沒想到就診諮詢接受進一步檢查，竟發現罹患大腸癌一期，還好發現的早。後來又因腦溢血緊急住院開刀，讓他更加體認健康的重要。「很感謝醫師與戒菸衛教師一路陪伴，大家也要多善用政府提供的戒菸資源。」

41歲的劉昀珊，曾歷經雙側乳癌治療，22年菸齡的她坦言，多次想戒菸卻都失敗。去年完成階段性治療後，在9歲女兒期待下，再度挑戰戒菸。「每當菸癮發作就靠喝水、找事情做轉移注意力，最終成功撐過最難熬的戒斷期。」這次她與先生一同參賽並雙雙戒菸成功，女兒則擔任見證人，真正實現「無菸家庭」。

由衛福部指導、國健署、各縣市衛生局及董氏基金會共同舉辦的「2026戒菸就贏比賽」，今日舉行公開檢測暨頒獎典禮。今年共有1萬9124組報名參賽，最終抽出10組成功戒菸獎勵得主，每組可獲得8萬元獎金，並首次增設「戒菸關懷人獎」，鼓勵醫事人員投入戒菸輔導。

今年特別設立的警務人員成功戒菸獎，吸引不少警察同仁參與。25歲新北市警察局偵查隊員洪聖鈞為本屆最年輕的得獎主，25歲的他為了年底婚禮與未來備孕計畫而決定戒菸，成功小秘訣是「用吸管喝冰水」，透過模擬吸菸動作緩解菸癮。如今不僅成功戒菸、省下菸錢，也希望以更健康的身體迎接人生新階段。

董氏基金會董事長張博雅表示，「戒菸就贏比賽」自2002年舉辦迄今，已邁入第13屆，24年來累積超過27萬組家庭參與。根據歷屆追蹤調查，參賽者一個月戒菸成功率平均超過七成，一年後仍維持不吸菸者約達三成五，是兼具公益效益與成本效益的戒菸推廣模式。

國健署副署長魏璽倫指出，吸菸仍是台灣最重要、也最可預防的健康危害之一。台灣每年因菸害造成的經濟損失高達1858億元，戒菸不只是改善個人健康，更能減輕家庭與社會負擔。近年政府持續推動戒菸服務、戒菸用藥補助及肺癌篩檢整合戒菸措施，希望讓更多吸菸者願意踏出戒菸第一步。

台大醫院家醫部醫師郭斐然提醒，尼古丁成癮程度極高，與海洛因、古柯鹼同屬高度成癮物質，戒菸不只是意志力問題，而是一種需要專業協助的慢性成癮疾病。目前國內提供尼古丁替代療法及戒菸藥物治療，並由政府補助費用，可大幅提升戒菸成功率。

高雄榮總戒菸門診中心主任薛光傑指出，癮君子只要停止吸菸20分鐘後，心跳便開始恢復正常；戒菸數周後肺功能與血液循環改善；持續多年更可大幅降低中風、心血管疾病及多種癌症風險。近期受到關注的「急性骨髓性白血病」（AML），菸品即是重要風險因子，因為致癌化學成分苯會損傷骨髓幹細胞的DNA。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

董氏基金會董事長張博雅表示，「戒菸就贏比賽」24年來累積超過27萬組家庭參與。記者邱德祥／攝影