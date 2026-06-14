端午連假估國5車流平日1.5倍 雙鐵加開208班次、國道客運最高享42折

今年端午3天連假19日(周五)開始，預測國道19日車流最大，國5車潮更是平日1.5倍，屆時將採高乘載、匝道封閉等管制措施，省道台9線蘇花路廊則會機動調整並實施大客車優先措施；高鐵則加開92班共提供915班次，台鐵全線加開116班次；客運每日均開7031班次，搭配TPASS2.0+最高享42折。

為妥善規畫連假各項交通疏運計畫，今年公路局長林福山、高公局長陳文瑞、台鐵公司董事長鄭光遠、高鐵公司董事長史哲親自出境拍攝短影音，用最直接的方式向民眾說明連假疏運重點。

林福山表示，連假民眾可多搭乘國客運，業者推出85條路線享6折優惠，且目前「座位相當充足」可多加利用；史哲提醒，搭乘高鐵自由座旅客出發前可先至LINE TODAY「生活頻道」查看排隊燈號，多利用離峰時段出發避免壅塞；陳文瑞呼籲駕駛善用1968 APP掌握國道疏運措施；鄭光遠則表示，台鐵已全線加開116班車協助疏運。

交通部指出，端午連假預測國道南下交通量於19日放假首日出現最大量，為平日的1.4倍，國5則為平日的1.5倍；北上交通量則於21日收假日出現最大量，為平日的1.3倍，國5為平日的1.4倍。連假期間將採單一收費、匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，並於每日0至5時全線暫停收費等措施。

交通部建議，西部國道用路人於19日南下尖峰日，可於早上6時前或中午12時以後出發，21日北上尖峰日建議南部地區早上9時前出發，中部12時前出發；國5用路人南下尖峰日可於早上5時前或下午5時前出發，北上尖峰日建議早上9時前出發，以避開壅塞情況。

省道部分，台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並於19日5至17時、20日7至11時、21日12至18時等3時段開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及管制21噸以上大貨車通行。

台61線西濱快速公路將封閉台15線新港三街路口、台61線竹1路口及將台68線西行南寮匝道調整為禁止左轉台15線南下，同時，協調高公局封閉西濱交流道北上入口匝道、並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口，提升行車效率。

公共運輸部分，高鐵公司表示，已加開92班次，總計提供915班次，運能較平日提升9.4％；台鐵公司指出，全線加開116班列車（西線46列次、東線70列次），運能較平日增加5.8%，另西線新自強號（EMU3000）取消自由座，並於乘車當日限量發售200張站票。

國道客運部分，日均開行7031班次，本次連假再提供85條國道客運路線享6折優惠，且如搭配TPASS 2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可享30%回饋，兩者合併加成，最高可享42折優惠。另也提供10小時內轉乘在地客運享一段票或轉乘特定幸福巴士免費等優惠。

空運部分，民航局指出，國內航線提供1470架次、11.6萬個座位，其中，離島管制航線計1278架次、10.9萬個座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；另桃園機場總計有3325架次客機起降，每日運量約13.5萬至14.9萬人次。

航港局表示，海運部分，台灣本島與離島間11條航線，規畫845航次，提供約20.1萬座位數；另金馬小三通於疏運期間規畫180航次，提供約4.8萬座位運能。

公路局長林福山（左上）、高鐵董事長史哲（右上）、高公局長陳文瑞（左下）、台鐵董事長鄭光遠（右下）親自錄製短影片說明疏運重點。圖／交通部提供