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芒果怎麼切最方便？駐日代表處分享4步驟教學：歐伊系

聯合新聞網／ 綜合報導
台北駐日經濟文化代表處曾在X向日本網友介紹如何輕鬆享用台灣芒果。 示意圖／ingimage
台北駐日經濟文化代表處曾在X向日本網友介紹如何輕鬆享用台灣芒果。 示意圖／ingimage

夏天來臨，也代表芒果正式進入產季。台北駐日經濟文化代表處過去曾在社群平台分享台灣芒果切法教學，以「你們是怎麼切芒果的呢」為題，向日本網友介紹如何輕鬆享用台灣芒果。

代表處在貼文中指出，首先要避開芒果中央果核，將兩側果肉切下後，再於果肉表面劃出格狀刀痕。接著從果皮背面往上推起，讓果肉自然翻出形成一顆顆整齊果丁，最後即可直接食用，還大讚「歐伊系（好吃）」。貼文也特別標註，這只是眾多芒果切法中的其中一種。

代表處分享的圖片由行政院農業委員會提供，不少人熟悉的「芒果花」切法正是利用這種方式完成。由於不需要太多工具，也能保留大部分果肉，因此成為許多人在家享用芒果時最常使用的方法之一。對於海外民眾來說，也能透過簡單幾個步驟，體驗台灣芒果香甜多汁的魅力。

事實上，農糧署過去也曾分享芒果除了直接切盤享用之外，還有許多不同變化吃法。農糧署指出，台灣芒果品種相當多元，包括酸甜爽口的土芒果、經典的愛文芒果，以及果肉細嫩、香氣清爽的金煌芒果，各自擁有不同特色。芒果富含維生素A、維生素C及菸鹼素等營養成分，也是夏季相當受歡迎的水果之一。

農糧署還分享芒果能夠變身成多種創意料理，像是港式經典楊枝甘露、南洋風味芒果糯米飯、中式創新的芒果蝦球，以及西式冰涼的芒果優格冰淇淋等，都讓芒果有了不同風貌。農糧署提醒，挑選芒果時可觀察果皮是否紅潤、頭尾是否飽滿，並留意果香是否濃郁、蒂頭微凹且帶有果粉，通常代表新鮮度與品質較佳，也能品嘗到屬於夏天的幸福滋味。

芒果 行政院 日本 台灣

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