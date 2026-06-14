加味菸禁令卡關兩年 國健署：蒐集1.3萬則意見朝保護青少年目標推進

「菸害防制法」2023年修法上路後，授權主管機關公告禁止菸品使用特定添加物，以落實加味菸禁令。不過，歷經兩次預告、超過兩年討論，相關規範迄今仍未正式公告，引發外界關注。國健署表示，目前已蒐集超過1萬3000則各界意見，正參考歐盟、美國及加拿大等國管理經驗，研擬兼顧執行可行性與管理效益的方案，未來將依行政程序完成後對外說明。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，禁止加味菸政策的核心目標，在於防止兒童及青少年因花香、果香、巧克力、薄荷等風味添加物降低菸品刺激感，進而提高嘗試及成癮風險。根據世界衛生組織（WHO）及多國菸害防制政策建議，風味添加物已被視為吸引年輕族群接觸菸品的重要因素，國際間陸續朝向限制或禁止加味菸發展。

衛福部於2023年3月首度預告草案，原規畫禁止花香、果香、巧克力及薄荷等風味添加物，隨後歷經一年多蒐集意見及國際資料，於2024年8月再次預告「菸品禁止使用之添加物」草案，改採列舉特定化學添加物方式管理，包含香莢蘭醛（Vanillin）、薄荷醇（Menthol）等27項成分。

不過，兩次預告後，外界對於究竟應採「禁止風味」還是「禁止特定添加物」出現不同聲音。有民間團體主張直接禁止所有加味菸品，也有業界關注檢驗標準、限量規範、緩衝期及後市場查驗機制等實務問題。羅素英表示，這些都是目前持續研議的重要議題。

羅素英說，目前累計收到超過1萬3000則意見回饋，內容涵蓋是否全面禁止風味、禁止添加物範圍、檢驗方式及後續管理機制等。除了蒐集國內意見，也持續參考歐盟、美國、加拿大等國家做法，並透過國際交流了解相關執行經驗，希望研擬出兼具可行性與執法效益的方案。

對於未來公告方向，是否採用第一次預告的「風味管制模式」，或第二次預告的「添加物列舉模式」，羅素英強調，不論最終採取何種方式，政策目標都一致，即防止花香、果香、巧克力、薄荷等風味添加物吸引兒童及青少年接觸菸品，降低新世代菸品使用風險。

羅素英表示，目前相關法制作業仍在進行中，除公告內容外，也須同步考量後續查驗、稽核與市場管理等配套措施。待行政程序完備後，將對外完整說明政策內容及執行方式。

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