高雄市爆發醫院登革熱群聚事件 疾管署：病毒基因定序最快周二出爐

高雄市立民生醫院日前爆發登革熱群聚事件，共有5名本土病例，此為國內相隔9年後，再度爆發院內群聚事件，衛福部疾管署及高雄市立即展開疫調工作。疾管署副署長曾淑慧今表示，感染者血液基因序列分析，最快將於周二出爐。目前最主要的就是防制工作，高雄市衛生局是一邊採檢、一邊評估是否要擴大採檢範圍。

曾淑慧說，疫調工作包含院內病媒蚊監測，院內蚊子採集工作仍會進行，但就以往經驗，國內登革熱疫情多為零星個案，不像是東南亞國家疫情，感染者往往往是上萬人，所以，即便抓到蚊子，其帶有登革熱病毒的機會不大，檢驗結果多為陰性，而目前病毒基因序列分析，仍以感染者為主。

由於，高雄市第一例登革熱病例為感染第一型登革熱病毒，此次群聚感染患者為第二型，需透過基因定序了解，此次群聚也可能是境外移入個案所致。依流行病學調查，醫院內出現群菌感染，應是同一支病毒在患者間交互感染所引起。

現階段還是登革熱疫情的急性期，最重要的是防制工作。曾淑慧說，高雄市已跨局處動員，除擴大採檢1009人，包括院內員工、住院與出院病患及家屬，檢驗結果都為陰性，不排除還會擴大至醫院周遭鄰里檢驗。同時進行清除孳生源、積水容器，且防治性投藥，避免病毒繼續傳播。