海峽論壇提採購台產品 農業部：中國市場風險高

中國於「海峽論壇」提將採購台灣農漁產品。農業部說，中國市場具高度風險及不確定性，非台灣可長期依賴的穩定海外市場；將續開拓多元、有穩定需求且尊重國際規範的外銷市場。

中國大陸昨天藉「海峽論壇」大會在廈門登場，順帶舉行涉台10項措施「對接簽約會」，內容包括採購台灣的鳳梨釋迦、文旦柚、茶葉、石斑魚等農漁產品。

農業部今天發布新聞稿表示，台灣農產品外銷需要的是多元、有穩定需求、尊重國際與科學規範的市場，政府將持續協助農民建構與提升外銷供應鏈，並獎勵業者開拓優質高端外銷市場；同時也呼籲中國，與台灣進行檢疫諮商，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入，促進兩岸農產貿易正常化。

農業部指出，近年積極推動農產品出口市場多元化，已展現具體成果，多項產品獲得新市場准入，包括鳳梨外銷澳洲與紐西蘭、紅肉種紅龍果與龍虎斑外銷日本、文旦柚外銷馬來西亞，生鮮豬肉、豬皮、豬內臟外銷菲律賓、新加坡，以及番石榴、芒果、紅龍果及荔枝外銷歐盟等。

另外，6月法國最大生鮮批發市場Rungis採購台灣芒果、紅龍果及荔枝，以及台畜公司豬肉產品首度出口新加坡等，都是政府與業者、農民共同努力拓銷市場，將台灣優質農產品推上世界舞台的最佳例證。

農業部說，過去台灣農產品對中國市場依賴度較高，但中國近年屢屢不顧國際貿易規範與慣例，以莫須有理由任意暫停台灣農產品輸入，且不僅拒絕與台灣進行科學諮商，甚至提出政治條件，做為恢復開放台灣農產品輸入的前提。

農業部表示，為確保農民穩定收益，政府實有必要協助農民與業者開拓多元外銷通路，降低對中國市場的依賴。

此外，農業部指出，實務上，中國於2022年推出「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求各國食品企業必須先行通過中方的註冊認可，產品才能銷中。但在台灣依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方提出台灣合格登錄名單後，中國始終未具體回應；僅單方面且未敘明理由，選擇性登錄台灣部分企業，形同對台灣農產食品變相實施進口限制措施，非台灣可長期依賴的穩定海外市場。

農業部強調，將秉持「分散風險、多元布局」策略，持續與業者及農民攜手拓展外銷、穩定收益，並呼籲中國依循國際貿易規範與科學原則，恢復台灣農產品輸入及順暢兩岸貿易。