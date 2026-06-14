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國內失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，台北榮總今舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注，現場座無虛席。記者沈能元／攝影
今天是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，台北榮總今舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注，現場座無虛席。記者沈能元／攝影

不少知名人士陸續證實或傳出疑似罹患失智症，如曾擔任台大、台北榮總、亞東三家醫學中心的前院長林芳郁等。今年國內失智症患者預估將達39.6萬人，約占總人口的1.69%，且以每天平均增加36人的速度成長。醫師表示，老年失智對於患者、照顧者、家屬、社區及社會國家造成衝擊，民眾應「趨吉避凶」重點為腦動、互動、運動等「三動」，遠離失智症。

今天是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，其發表「老年癡呆症」的病例是一名51歲女性，阿茲海默描述患者病情及病理變化，並發現患者大腦皮質出現不尋常現象，為大腦類澱粉蛋白沉積，隨後命名為「阿茲海默症」。台北榮總今舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注。

據統計，國內失智症人口自民國108年底29.2萬人，上升至今年約39.6萬人，至民國150年將高達88.9萬人，目前失智症人口將進入成長期，以每天平均增加36人速度增加，每年約增加1萬人。台北榮總神經內科主治醫師蔡孟儒說，其中年輕型失智者約占失智症總人口9%，易導致工作歧視與家庭財務衝擊。

其實，失智與正常老化有顯著的不同。蔡孟儒指出，正常老化為日常生活中會突然忘記某件事，但事後會想起來，記憶測試時可能會無法記住測試事項；失智卻是對自己說過的話、做過的事，完全忘記，且記憶測試時，除了無法記住記憶測試中的物品，甚至會完全忘記自己做過測試。

臨床上，失智症分為阿茲海默症、血管型失智症、額顳葉失智症、路易氏體失智症等類型。台北榮總神經內科副主任傅中玲說，其中以阿茲海默症占有7成最高，致病原因是大腦累積有毒的類澱粉蛋白，改變了大腦的神經架構及破壞神經元，引發神經毒性，造成認知衰退。

蔡孟儒說，國內愈來愈多家庭陷入失智困境，目前失智患者9成以上由家人照顧，且照顧者多為女性，照顧負擔十分沉重，甚至比一般人平均服用更多安眠鎮靜藥物，更是為憂鬱症高風險族群，易成為家中的「隱形病人」。

蔡孟儒表示，患者認知功能下降時，可能會開始感覺自己有些異常情形，並感到不安，但隨著初期阿茲海默症出現後，患者受病情影響，不再感到不安；至於家屬在家人認知功能下降時，不容易察覺到家人已出現健忘，需等到病情進展後，才會開始察覺。

失智患者隨著大腦累積有毒的類澱粉蛋白，患者逐漸進入輕度認知障礙、阿茲海默症。蔡孟儒呼籲，家屬應多關心長者家人的健康，如失智症有10大警訊，包括記憶衰退已影響日程生活、無法勝任原本熟悉的事物、失去對時間或地點的概念等，若出現相似症狀應讓家人儘速就醫。

蔡孟儒說，目前治療方式可以採用健保藥物，此為症狀治療為主，不太會改變惡化的病程。或新型的單株抗體藥物，主要作用為清除類澱粉蛋白，有機會長期維持病情不惡化。

最後，若要預防失智症，蔡孟儒說，應做到「趨吉避凶」，趨吉為多動腦、多運動、多社會互動、維持健康體動、增加地中海飲食，避凶為避免三高、吸菸、聽力障礙、頭部受傷及憂鬱，重點為腦動、互動、運動等「三動」，以遠離失智風險。

台北榮總神經內科主治醫師蔡孟儒說，國內愈來愈多家庭陷入失智困境，目前失智患者9成以上由家人照顧，且照顧者多為女性，照顧負擔沉重。記者沈能元／攝影
台北榮總神經內科主治醫師蔡孟儒說，國內愈來愈多家庭陷入失智困境，目前失智患者9成以上由家人照顧，且照顧者多為女性，照顧負擔沉重。記者沈能元／攝影

台北榮總神經內科主治醫師蔡孟儒呼籲，家屬應多關心長者家人的健康，如失智症有10大警訊，包括記憶衰退已影響日程生活、無法勝任原本熟悉的事物、失去對時間或地點的概念等，若出現相似症狀應讓家人盡速就醫。記者沈能元／攝影
台北榮總神經內科主治醫師蔡孟儒呼籲，家屬應多關心長者家人的健康，如失智症有10大警訊，包括記憶衰退已影響日程生活、無法勝任原本熟悉的事物、失去對時間或地點的概念等，若出現相似症狀應讓家人盡速就醫。記者沈能元／攝影

阿茲海默 失智症 林芳郁

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