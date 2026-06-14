梅雨挹注！中部用水「解渴」 鯉魚潭蓄水達70%、突破8000萬噸

中部地區水情迎來大轉機！供應中部民生、農業用水的鯉魚潭水庫近期在梅雨挹注下，集水區連降雨10天。根據水利署今天上午7時最新統計，水庫蓄水量突破8000萬噸大關，蓄水率回升至70%，相較今年初低迷水情，狂增逾5000萬噸水量。

中央氣象署提醒，未來降雨趨勢，今起鋒面在北部海面，加上西南風環境影響，包含台灣本島、澎湖、金門、馬祖都有局部大雨發生機會，中南部整天都有局部大雨，甚至有短延時豪雨發生的可能。民眾在喜迎雨水入庫的同時，也需注意防範強降雨可能帶來的低窪地區積淹水。

今年中部春雨偏少，鯉魚潭水庫曾在4月3日遭遇水情嚴峻挑戰，根據經濟部水利署官網「台灣水庫即時水情」顯示，當時蓄水率下探至25.95%，蓄水量僅剩3005萬噸。所幸清明節後降雨，加上近期連續10天的梅雨挹注，光是昨天至今天，水庫在24小時內進帳171萬噸水量。

「台灣水庫即時水情」顯示，統計至今天上午7時，鯉魚潭水庫蓄水量8077萬噸，一舉突破8千萬噸，蓄水率更是達70%，從今年谷底3005萬噸，水庫蓄水更已增加5072萬噸，水庫水位已爬升至海拔291.1公尺，距離滿水位（300公尺）僅差8.9公尺。