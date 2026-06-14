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端午連假花蓮住房率約4成 團客逆勢成主力、散客仍觀望天氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
端午節3天連續假期為6月19日至21日，花蓮縣旅宿業目前平均訂房率約4成，不少自由行旅客仍在觀察天候狀況，因此尚未提前預訂住宿。本報資料照片
端午節3天連續假期為6月19日至21日，花蓮縣旅宿業目前平均訂房率約4成，不少自由行旅客仍在觀察天候狀況，因此尚未提前預訂住宿。本報資料照片

端午節3天連續假期為19日至21日，花蓮縣旅宿業目前平均訂房率約4成，與去年同期相近，不過今年旅客結構出現變化，以往多由自由行旅客撐起市場，今年則以團體旅遊為主要客源。公路局預估，連假首日蘇花路廊南下車流約1萬2500輛次，收假日北返車流約1萬900輛次。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前連假首日住房率約2至3成，第2天約6成，最後一天約4成，整體表現與去年差異不大，但旅客來源與過往相比有所不同。

張琄菡指出，過去端午假期多以自由行旅客為主，今年團體旅客比例明顯增加，約占整體訂房量3成以上，由於近期正值梅雨季節，加上東部鐵路車票幾乎售完，不少自駕旅客仍在觀察天候狀況，因此尚未提前預訂住宿。

她認為，若連假期間天氣穩定，且蘇花路廊交通順暢，不排除在假期前夕或連假首兩天出現臨時訂房潮，進一步帶動住房率成長。

在連假交通方面，公路局東區養護工程分局預估，19日連假首日將以南下返鄉車流為主，全日車流量約1萬2500輛次，首波車潮預計清晨6時左右湧現，尖峰時段每小時車流量可達850輛，上午10時過後逐步趨緩。

假期後段則以北上返回工作崗位及住居地車流為主，21日收假日全日車流量約1萬900輛次，預計上午10時起逐漸增加，車流高峰將持續至下午3時左右。

為提升大眾運輸效率，東工分局規畫於蘇澳及崇德路段視交通狀況啟動大客車優先通行措施，並於蘇澳至東澳、南澳至和平等路段，實施遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）措施，同時配合車流情況機動執行車種管制，以降低壅塞情形。

另外，端午連假期間台9線及台9丁線蘇澳至崇德路段，也將實施21公噸以上大貨車時段性禁行措施。管制時間為19日清晨5時至下午5時、20日上午7時至11時，以及21日中午12時至下午6時，均採雙向管制，以維持蘇花路廊交通順暢。

連假 花蓮 蘇花路廊

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